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運動部長李洋證件「被變更」 表達不滿缺席亞帕運開幕式
愛知名古屋亞洲帕拉運動會今晚舉行開幕式，運動部長李洋卻沒有出現在貴賓席。運動部今天聲明表示，因為部長的識別證臨時被變更，為表達強烈不滿，因此沒有現身在開幕式。
運動部發出聲明表示，運動部長李洋原已獲得核發「Sports Minister（運動部長）」識別證，但卻在賽前被通知調整為「NPC Guest（國家帕拉林匹克委員會貴賓）」類別，對於已核定事項在未經充分說明下臨時變更，運動部表達強烈不滿與遺憾。
聲明提到，運動部已透過中華帕拉林匹克總會向亞洲帕拉林匹克委員會（APC）提出正式抗議，並循外交管道持續與相關單位協調，期盼尊重原核定結果。
聲明中表示，運動部尊重國際賽會相關規範與籌辦單位的行政權責，不過識別證類別及權限應適切反映出席人員的職務身分，相關調整也應有明確依據，並經充分說明與溝通。
聲明強調，亞洲帕拉運動會是亞洲重要的國際運動賽會，也是選手展現努力與實力的重要舞台。運動部呼籲各方秉持相互尊重及公平對待的原則，讓賽會回歸運動本質，避免非運動因素干擾賽事，共同維護選手權益及良好的國際運動交流環境。
今年的名古屋亞運，李洋原本計劃參加團本部在選手村的升旗典禮，也一度遭到亞洲奧林匹克理事會（OCA）阻止，所幸後來仍順利舉行，他隨後也出現在亞運開幕式場內。
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