TPVL／漢佳單場獨攬14分領軍 天鷹直落三奪賽季首勝

台灣職業排球聯盟（TPVL）台鋼天鷹主場開幕二連戰，今（18）日交手台北北伊斯特，漢佳延續前一場的火燙氣勢，全場拿下14分、包含兩記ACE球，幫助天鷹28:26、25:13、25:23直落三贏球，收下賽季首勝捍衛家園。

TPVL台灣職業排球聯盟，台鋼天鷹主場開幕二連戰，前一場輸給台中連莊後，這戰面對臺北伊斯特，要力拼新賽季主場首勝，前一場表現很不錯的漢佳，這場依舊氣勢如虹，不過伊斯特的全新陣容串聯也相當到位，安德烈的攔網針對，造成對方不小壓力，雙方互有來往，首局就打到Deuce，然而關鍵的26:26平手，安德烈發生發球失誤，而後漢佳攔網得分，幫助天鷹率先以28:26拿下第一局。

而來到第二局，天鷹延續氣勢，掌握超過6成的攻擊成功率，漢佳、馬可、睿克三位外援扮演得分箭頭，其中漢佳來到這局的後段，雷霆萬鈞的ACE球，更讓整個鳳山主場嗨到最高點，這一局他個人獨攬7分，帶領天鷹25:13連拿兩局聽牌。

這場比賽天鷹攻守俱佳，5成7的攻擊成功率，3記ACE球，當中兩顆由漢佳貢獻，這個週末最火燙的男人就是這位蒙古重砲，這場比賽拿下全場最高14分，幫助天鷹以28:26、25:13、25:23直落三贏球，收下賽季首勝捍衛家園。