亞帕運／劉雅婷、劉瑋旂開幕典禮掌旗 中華代表團71位選手拚佳績

2026年第5屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會開幕典禮今天晚間6時於日本名古屋市瑞穗公園田徑場隆重舉行，我國代表團由總領隊何維華率領選手、教練及團本部人員共計25人參與開幕典禮，依大會進場順序，以英文字母「T」序位在敘利亞之後、塔吉克之前，於第36順位進場，正式揭開本屆賽會序幕。

本屆代表團由杭州亞帕運田徑女子標槍F12／F13級銅牌選手劉雅婷，以及曾獲杜拜田徑大獎賽男子鐵餅F56級銀牌的劉瑋旂共同擔任掌旗官；兩人攜手持旗，引領參與開幕典禮的代表隊及團本部人員進場，團員們熱情地與觀眾揮手互動，展現代表團的自信及活力。

首度擔任亞帕運掌旗官的劉雅婷表示，得知獲選時，第一個念頭是希望將機會留給年輕選手體驗大型國際賽會的氛圍；但轉念一想，能與田徑隊學弟劉瑋旂共同肩負這項重任，深感意義非凡，也十分榮幸。她期許兩人能展現臺灣代表團精神抖擻、充滿朝氣的樣貌，帶領全體團員精彩亮相，也笑說將記取過往經驗，提醒自己「不要走太快」，並把掌握進場節奏的任務交給學弟。

首次擔任開幕典禮掌旗官的劉瑋旂則表示，得知消息時既驚訝又開心，深感榮幸。面對大型國際賽會的開幕典禮，他希望專注於完成掌旗任務，也期待向經驗豐富的雅婷學姊請益，攜手帶領臺灣代表團順利進場。

我國自2010年廣州亞洲帕拉運動會起，迄今已連續參加5屆賽會，本屆共派出71名選手參加射箭、田徑、羽球、桌球、地板滾球、柔道、健力、射擊、游泳、跆拳道、輪椅擊劍及輪椅網球等12種運動競賽。

我國代表團在全場歡呼聲中熱情與觀眾互動。圖／運動部提供