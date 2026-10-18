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高球／亞巡澳門公開賽王偉軒奪冠 哽咽盼媽媽在天上看見

中央社／ 台北18日電

亞巡賽澳門高爾夫公開賽，台灣男子職業好手王偉軒今天在最終回合和韓國名將任成宰戰至延長賽，靠著再見博蒂抱回冠軍盃。賽後，他哽咽希望過世3年的媽媽在天上看到這份成就。

王偉軒在今年名古屋亞運首度代表台灣參賽，儘管沒能抱回獎牌，但回到職業賽場上表現依舊出色，今天澳門公開賽最終回合，和任成宰一路激戰，前16洞雙方還戰成平手。

任成宰雖然在第17、18洞連續抓博蒂，但王偉軒在收尾的第18洞精彩切球入洞獵鷹，雙方在經過4回合激戰後，同為低於標準17桿的263桿戰成平手。

巧合的是，去年王偉軒在澳門公開賽同樣在4回合結束，和對手同以263桿進入延長賽，但當時飲恨落敗。

今天再戰延長賽，王偉軒沒讓遺憾延續，第1洞就順利抓博蒂拿下比賽勝利。

賽後他哽咽地說：「能拿下這座冠軍真的很開心，也希望3年前過世的媽媽在天上也都能看到；和前輩們一起在亞巡賽征戰多年，如今我也跟他們一樣有亞巡賽冠軍了。」

亞巡賽的澳門公開賽從1998年開始舉辦，台灣好手包括2005年的汪德昌、2007年的呂文德、2011年的詹益信都曾拿過冠軍。

澳門 王偉軒 媽媽

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