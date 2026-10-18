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體操／世錦賽台灣雙雄唐嘉鴻、李智凱 單項暫居晉級名單
在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽，中華代表隊在經過首日的團體賽暨個人資格賽後，包括唐嘉鴻的單槓、李智凱的鞍馬，都暫居晉級決賽名單內。
2026荷蘭鹿特丹的世界體操錦標賽，中華男子代表隊派出邱敏翰、洪源禧、李智凱、唐嘉鴻、王奕翔、吳宗勳等人參賽；其中洪源禧、李智凱、唐嘉鴻是今年名古屋亞運男子團體銅牌成員之一。
首日的團體、個人單項資格賽暨個人全能決賽，團體賽事每個國家在地板、鞍馬、跳馬、吊環、雙槓、單槓等6個項目各下場4個人，取最佳3人成績加總，台灣代表隊在團體排名暫時以236.261分排在第9。
個人全能賽事部分，「亞洲貓王」唐嘉鴻則以78.132分，暫居總排名第21名，但已是台灣選手當中最佳成績，洪源禧排在第33名。
至於在個人單項資格賽，唐嘉鴻以難度分6.000、執行分8.566分、總分14.566分暫時高居第2，非常有機會闖進決賽；至於「鞍馬王子」李智凱則以難度分5.500分、執行分8.766分、總分14.266分暫居第8。
教練林育信告訴中央社記者，選手參加完亞運就接著備戰世錦賽確實很辛苦，「這也是他們今年最後一場國際大賽，也都希望有個完美的結尾。」
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