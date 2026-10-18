快訊

桃園某國中、小學生打踹霸凌影片下架前被截錄 教育局：已啟動校安

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

中職／龍隊G2打線前6棒不變、後3棒全變 曾對菲力士開轟的曾聖安入列

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本桌球國手伊藤美誠宣布永久退出國家隊。 新華社
日本桌球國手伊藤美誠宣布永久退出國家隊。 新華社

日本桌球名將伊藤美誠17日正式宣布離開國家隊。自16歲被選入國家隊至今，伊藤美誠留下奧運一金一銀兩銅、世錦賽六銀二銅、世界盃三銀二銅的成績。

然而隨著近年打法遭到對手研究，巴黎奧運因拿不到單打名額而被迫放棄參賽。世界排名第25的伊藤美誠，在日本桌協公布的下半年女子國家隊名單中由張本美和（世界第3）、早田希娜（世界第6）領銜，再加上大藤沙月、佐藤瞳、橋本帆乃香、長崎美柚、面手凜，伊藤美誠甚至連候補名額都未能入選。日本桌壇人才輩出，面臨殘酷的世代交替。

日本桌球國手伊藤美誠宣布永久退出國家隊。 新華社
日本桌球國手伊藤美誠宣布永久退出國家隊。 新華社

面對退出國家隊，伊藤美誠感性表示，「我每天都在思考未來，逐漸發現我想離開日本國家隊，去一個能讓我以全新視角思考的環境。我想花時間重新審視自己，不僅是一名桌球運動員，更是身為一個人。我渴望更廣闊地思考人生，迎接挑戰，這促使我做出了這個決定。」

桌球 伊藤美誠 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

東奧金牌名將伊藤美誠宣布永久退出日本國家隊，國家隊生涯摘下奧運一金一銀兩銅，並盼在新環境重新審視自己與未來。

體操／世錦賽台灣雙雄唐嘉鴻、李智凱 單項暫居晉級名單

在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽，中華代表隊在經過首日的團體賽暨個人資格賽後，包括唐嘉鴻的單槓、李智凱的鞍馬，都暫居晉級...

世青羽球賽／陳秉軒聯手李威霆摘金 大同教練：心態技術較優於同齡

在埃及開羅舉行的世界青年羽毛球錦標賽，台灣新秀組合陳秉軒、李威霆連過6關，並且在冠軍戰擊敗日本組合奪金；教練林峻永表示，...

桃園大觀盃超半馬飽覽珍珠海岸 副市長蘇俊賓：陸海空級美景、補給

桃園市副市長蘇俊賓今日清晨前往竹圍漁港，出席大觀盃珍珠海岸超半程馬拉松，並表示大觀盃是全台灣唯一結合「陸海空」特色的馬拉松賽事，沿途能飽覽珍珠海岸、飛機起降與地景藝術等美景相當難得，沿路各里、社團變妝組成啦啦隊為選手加油，展現在地人辦喜事的熱情。

亞帕運／親赴名古屋 李洋視察中繼站

名古屋亞帕運將於今天揭幕，運動部部長李洋親自赴日，今天視察設置於御園小學校的亞帕運名古屋中繼站，由國家運動訓練中心副執行長莊佳佳陪同介紹各項服務設施及後勤整備情形。李洋除關心選手需求與後勤支援措施外，也慰勉現場工作人員的辛勞，期勉團隊持續完善賽事期間各項服務，讓選手能安心備戰、全力發揮訓練成果。

足球／哈蘭德助威曼城開季7連勝 新教頭勇創英超紀錄

徒弟接班曼城名帥瓜迪奧拉，執教開局竟比恩師還猛！英超豪門曼城17日以3：2險勝伊普斯維奇，拿下開季7連勝，新帥馬雷斯卡也成為英超史上首位接掌球隊後、前7場聯賽全勝的教頭，打破他的恩師瓜迪奧拉、安切洛蒂等名帥共同保持的6連勝紀錄，曼城目前以21分獨居榜首，暫時領先第二名6分，而史上前2支開季7連勝的隊伍最終都奪冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。