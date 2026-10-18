桌球／新人輩出！25歲東奧金牌名將伊藤美誠 宣布永久退出國家隊

日本桌球名將伊藤美誠17日正式宣布離開國家隊。自16歲被選入國家隊至今，伊藤美誠留下奧運一金一銀兩銅、世錦賽六銀二銅、世界盃三銀二銅的成績。

然而隨著近年打法遭到對手研究，巴黎奧運因拿不到單打名額而被迫放棄參賽。世界排名第25的伊藤美誠，在日本桌協公布的下半年女子國家隊名單中由張本美和（世界第3）、早田希娜（世界第6）領銜，再加上大藤沙月、佐藤瞳、橋本帆乃香、長崎美柚、面手凜，伊藤美誠甚至連候補名額都未能入選。日本桌壇人才輩出，面臨殘酷的世代交替。

日本桌球國手伊藤美誠宣布永久退出國家隊。 新華社

面對退出國家隊，伊藤美誠感性表示，「我每天都在思考未來，逐漸發現我想離開日本國家隊，去一個能讓我以全新視角思考的環境。我想花時間重新審視自己，不僅是一名桌球運動員，更是身為一個人。我渴望更廣闊地思考人生，迎接挑戰，這促使我做出了這個決定。」