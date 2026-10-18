世青羽球賽／陳秉軒聯手李威霆摘金 大同教練：心態技術較優於同齡

在埃及開羅舉行的世界青年羽毛球錦標賽，台灣新秀組合陳秉軒、李威霆連過6關，並且在冠軍戰擊敗日本組合奪金；教練林峻永表示，「他們心態較成熟、技術也全面。」

羽球世青賽男雙共計128籤位，台灣男雙組合陳秉軒、李威霆首輪免戰，接著每一階段都以直落2過關，冠軍賽面對日本組合奧真優、山城政人，再以15比10、15比9獲勝，如願拿到台灣史上首面世青男雙金牌。

在羽球世青錦標賽史上，台灣累積已有4金7銀15銅，不過在陳秉軒、李威霆之前，3面金牌都是單打球員，包括2004女單鄭韶婕、2015男單呂家弘、2022郭冠麟。

教練林峻永告訴中央社記者，陳秉軒、李威霆從國中畢業後進入北市大同高中就讀，林峻永看中2人潛力，高一時先讓他們跟學長搭配，帶著打遍國內各大賽，陳秉軒還跟學長攜手拿下高中盃金牌。

林峻永透露，陳秉軒、李威霆從高二才開始搭配，實際合作也才一年多，去年的亞青就曾經拿過男雙銀牌，「這次世青賽前給他們的目標就是奪牌，沒想到就一路拿到金牌。」

他提到，陳秉軒、李威霆的個性都好溝通，「場上的特點就是中、前場的壓制力，以及前5拍的反應、攻守意識都非常好。」不過林峻永也點出，這是世青第一次打15分制，如果照舊制打21分，或許結果又不好說。

林峻永強調，當初佈局的還算成功，加上有黃金計畫第6級的經費，所以可以提早參加一些國際成年賽事累積經驗，也希望這面世青賽金牌，可以獲得更多一些資源，讓陳秉軒、李威霆持續在成人賽場磨練、發光。