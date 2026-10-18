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桃園大觀盃超半馬飽覽珍珠海岸 副市長蘇俊賓：陸海空級美景、補給

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大觀盃上午6時起跑。圖／新聞處提供
大觀盃上午6時起跑。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日清晨前往竹圍漁港，出席大觀盃珍珠海岸超半程馬拉松，並表示大觀盃是全台灣唯一結合「陸海空」特色的馬拉松賽事，沿途能飽覽珍珠海岸、飛機起降與地景藝術等美景相當難得，沿路各里、社團變妝組成啦啦隊為選手加油，展現在地人辦喜事的熱情。

蘇俊賓說，大觀盃連補給站也是海陸空等級，大會貼心提供烤雞、烤豬、鮮蝦和多樣水果、能量點心飲料等豐盛補給，他之前就曾參加路跑體驗賽道之美，今年再度報名參加，與所有熱情的跑者一同用輕鬆愉快的心情，享受運動樂趣與海岸風光。

蘇俊賓表示，大觀盃賽事每年都由在地里長帶頭熱情參賽，展現地方團結活力，沿途還有各里啦啦隊熱應援，幫參賽者加油打氣；此外，兩年一次的地景藝術節雖然閉幕了，但珍珠海岸周邊特別留有36件精彩展出地景藝術作品，歡迎民眾在賽後漫步竹圍與觀音等景點，深度體驗桃園海域的自然與藝術之美。

蘇俊賓也提到，大觀盃也連續三年舉辦單身聯誼組路跑，每年都有促成佳偶配對成功，今年特別邀請去年參加且配對成功的情侶一起回娘家加持，鼓勵今年的參賽男女也能夠順利尋找到志同道合另一半。

大園區公所表示，大觀盃今年邁入第六屆，跑者沿途可欣賞後厝港沙灘、國家級許厝港濕地、草漯沙丘地質公園及大園潮音海岸觀景步道等特色景點。今年賽事除規畫25公里超半程馬拉松、8公里健康組及5公里親子組外，更特別於8公里賽程推出「幸福上路－單身聯誼組」，為熱血賽道增添幸福亮點，鼓勵單身男女透過運動認識朋友，共同完成挑戰。

今日包括市長參選人黃世杰、市議員吳進昌、許更生、游吾和、徐其萬團隊，與桃園市體育總會馬拉松委員會執行長蔡萬春等人都到場。

大觀盃沿著大園海岸可以欣賞地景裝置藝術。圖／新聞處提供
大觀盃沿著大園海岸可以欣賞地景裝置藝術。圖／新聞處提供

大觀盃補給豐富。圖／新聞處提供
大觀盃補給豐富。圖／新聞處提供

蘇俊賓報名大觀盃沿路和變妝加油的鄉親合影。圖／新聞處提供
蘇俊賓報名大觀盃沿路和變妝加油的鄉親合影。圖／新聞處提供

蘇俊賓 珍珠 桃園 籃球

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