亞帕運／親赴名古屋 李洋視察中繼站

名古屋亞帕運將於今天揭幕，運動部部長李洋親自赴日，今天視察設置於御園小學校的亞帕運名古屋中繼站，由國家運動訓練中心副執行長莊佳佳陪同介紹各項服務設施及後勤整備情形。李洋除關心選手需求與後勤支援措施外，也慰勉現場工作人員的辛勞，期勉團隊持續完善賽事期間各項服務，讓選手能安心備戰、全力發揮訓練成果。

李洋表示，為提供亞帕運代表團更周全的照顧，本次中繼站除參考過往亞運的後勤服務經驗，也特別因應亞帕運選手的實際需求調整設施，包括於階梯處增設斜坡板、配置爬梯機、設置無障礙流動廁所，並將醫護站、營養諮詢及心理諮商等服務空間安排於一樓，以提升使用便利性與服務可近性。部長也特別感謝交通部、農業部、衛生福利部等跨部會夥伴，以及中華航空、大東屋等民間企業共同支持，期盼讓選手充分感受到國家的重視與支持。

本屆亞帕運我國代表團共有71位選手，參加12項運動種類。為強化各代表隊在賽事期間的後勤支援，運動部本屆首度設置亞帕運中繼站，參考亞運後勤服務模式，由國家運動訓練中心及國家運動科學中心投入16位專業人力，提供膳食供應、物理治療與運動防護、體能訓練、生理恢復、生化檢測、營養諮詢及心理諮詢等服務。代表團另安排3位醫師輪流於中繼站提供醫療服務，滿足選手因應訓練與競賽期間的健康照護需求。

代表團醫師葉圜叡表示，本次醫療團隊結合國訓中心及運科中心資源，於中繼站配置雷射、治療用超音波、電療、壓力按摩、聚焦震波、高能雷射及高壓氧等設備，提供選手相關醫療與恢復支持。此外，考量桌球、羽球等部分競賽場館與中繼站距離較遠，也於相關代表隊住宿飯店設置醫療分站，安排醫師提供服務，以提升醫療照護的即時性及可近性。

運動部表示，本屆亞帕運中繼站整合無障礙設施、運動科學、醫療照護及後勤支援等資源，盼能持續精進以選手需求為核心的服務模式，並期勉全體選手相信自己長期累積的訓練成果，在國際賽場上全力以赴、盡情發揮，運動部將持續與各單位攜手合作，成為選手最堅實的後盾。