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足球／哈蘭德助威曼城開季7連勝 新教頭勇創英超紀錄

台灣醒報／ 綜合外電報導
哈蘭德。 路透
哈蘭德。 路透

徒弟接班曼城名帥瓜迪奧拉，執教開局竟比恩師還猛！英超豪門曼城17日以3：2險勝伊普斯維奇，拿下開季7連勝，新帥馬雷斯卡也成為英超史上首位接掌球隊後、前7場聯賽全勝的教頭，打破他的恩師瓜迪奧拉、安切洛蒂等名帥共同保持的6連勝紀錄，曼城目前以21分獨居榜首，暫時領先第二名6分，而史上前2支開季7連勝的隊伍最終都奪冠。

挪威魔童救城

 根據《曼城官方》報導，曼城主場迎戰升班馬伊普斯維奇，球隊太子福登第19分鐘率先破門，但對手僅花兩分鐘就追平，所幸挪威魔童哈蘭德第34分鐘頭槌破網，下半場又在第69分鐘攻入個人第二球，將比分拉開至3：1。  

伊普斯維奇終場前靠著12碼點球追回一分，曼城仍守住3：2勝果，哈蘭德本季英超進球數也累積至12球，持續領跑射手榜。值得一提的是，曼城雖然取得7連勝，但過程並非場場輕鬆，這場面對升班馬就踢得驚險。

新帥7連勝史上第一 

馬雷斯卡今年夏天接替執教曼城10年的瓜迪奧拉、承接恩師的教鞭，雖然他過去就展現過不俗的執教能力與師承名帥的技戰術風格，但外界仍關注他能否扛起接班重任，沒想到上任後連續7場英超全勝，直接寫新紀錄。  

過往瓜迪奧拉於2016年接掌曼城、安切洛蒂2009年執教切爾西，以及索斯克亞2018年接手曼聯，都曾在上任後拿下6連勝，但卻無新帥能跨過第7關；更難得的是，曼城前7輪就已碰上曼聯、利物浦等傳統強敵，上週還在過去難以攻克的安菲爾德球場，以3：0擊敗利物浦。  

馬雷斯卡不僅打破歷史新帥開局紀錄，也讓曼城追平隊史自1897/98賽季以來的最佳開季連勝成績，而過去前2支開季7連勝的隊伍最終都奪冠，分別是05/06年賽季狂人穆里尼奧的切爾西寫下開季9連勝、最終以91個積分奪冠，克洛普是19/20賽季帶領利物浦8連勝開局、以99分奪冠，曼城奪冠之路開局順利。

曼城新帥、前名帥瓜迪奧拉的徒弟馬雷斯卡，上任一開季就帶隊打出7連勝，刷新新帥開季連勝紀錄。
曼城新帥、前名帥瓜迪奧拉的徒弟馬雷斯卡，上任一開季就帶隊打出7連勝，刷新新帥開季連勝紀錄。

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英超 迪奧 挪威

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