橫跨3世代登頒獎台！中華隊世界快艇衝浪賽勇奪3金2銅 部長李洋親發賀電鼓勵

2026年IWWF世界快艇衝浪錦標賽10月12日至17日在中國杭州湘湖舉行，中華代表隊傳出捷報，13名選手參加9個組別、14個項次的競爭，最終奪下3金2銅、共5面獎牌。

從14歲以下青少年到壯年組選手，中華隊橫跨不同世代都有選手登上頒獎台，展現快艇衝浪運動的競技實力，運動部長李洋也特別發出賀電，肯定選手們的優異表現。

本屆世界錦標賽集結來自19個國家及地區的120名頂尖選手，共有142個參賽項次，參賽陣容遍及亞洲、歐洲、美洲及中東，包括美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、瑞士、奧地利、西班牙、捷克、烏克蘭、台灣、韓國、中國、香港、泰國、新加坡、菲律賓及阿拉伯聯合大公國，另外還有以IWF名義參賽的選手，競爭相當激烈。

中華隊這次最受矚目的表現之一，來自U14男子Surf組，郭宇羲在決賽展現出色的操控技巧與穩定度，以66.33分擊敗各國對手，成功站上世界冠軍寶座。同組的林昊澤也繳出49.42分，拿下銅牌，讓台灣選手一口氣包辦這個組別的金牌與銅牌，成為本屆賽事的一大亮點。

U18女子Surf組方面，楊貽甯同樣有精彩演出，面對韓國、烏克蘭及德國等國選手的挑戰，她以53.33分脫穎而出，拿下世界冠軍，為中華隊再添一面金牌，也讓外界看見台灣年輕選手在國際舞台的競爭潛力。

除了青少年選手表現出色，中華隊壯年組選手也不遑多讓。Masters女子Surf組的林思萱面對瑞士、義大利等歐洲強敵，最終以50.92分摘下金牌，成為中華隊本屆第3位世界冠軍。

Veterans 1男子Surf組則由林昊廷出賽，他面對美國、韓國、義大利與瑞士等國好手，最終繳出34.67分，獲得季軍，也替中華隊帶回本屆第2面銅牌。

中華代表隊本屆在4個組別奪得獎牌，其中U14男子組同時包辦金、銅牌，U18女子組與Masters女子組也成功封王，Veterans 1男子組則拿下季軍，顯示台灣快艇衝浪選手不僅在年輕層級具有競爭力，成年及壯年組別同樣有站上世界頒獎台的實力。

值得一提的是，中華隊這次的5面獎牌，分別來自U14、U18以及Masters、Veterans等不同年齡層，橫跨3個世代，反映台灣快艇衝浪運動的選手培育逐漸累積成果。

這些佳績除了選手長期投入訓練，也有賴教練團專業指導，以及家長與後勤團隊的支持。面對國際賽事強敵環伺，中華代表隊仍能在多個組別脫穎而出，證明國內滑水運動持續發展，並逐步建立不同年齡層的競技人才。

運動部長李洋也在得知中華隊奪下3金2銅後，特別發出賀電向選手們表達祝賀與鼓勵，肯定他們在世界舞台展現的努力與成果。