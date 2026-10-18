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羽球／提早佈局國際賽！台灣小將勇奪首面世青賽男雙金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
來自中租大同的李威霆和陳秉軒奪下台灣首面世界青年羽球錦標賽男雙金牌。圖／林峻永提供
來自中租大同的李威霆和陳秉軒奪下台灣首面世界青年羽球錦標賽男雙金牌。圖／林峻永提供

台灣小將在埃及開羅舉行的世界青年羽球錦標賽（BWF World Junior Championships）寫下羽壇新頁，來自中租大同的李威霆／陳秉軒，昨天男雙決賽以15：10、15：9拍下日本組合奧真尋／山城政人，以一局不失的完美表現登頂，摘下台灣史上第一面世青男雙金牌。

從1996年黃世忠／簡佑旬開始首度打進世青賽男雙決賽開始，2011年黃柏睿／林家佑和2023年賴柏佑／蔡富丞都叩關最終戰，但和冠軍都差最後一勝，今年來自羽球強權北市大同高中的李威霆／陳秉軒寫下突破；名列頭號種子的台灣好手首輪輪空，第二輪開始依序擊敗美國、南韓、土耳其、日本和香港對手，拿到決賽門票，最終再以直落二擊敗奧真尋／山城政人，奪下今年男雙金牌。

大同羽球教練林峻永透露，在引薦下觀察兩人多年，邀請兩人高中入隊，從台中北上的李威霆最初也曾擔心不適應大同體系，不過高一球隊安排學長帶領，適應不錯，陳秉軒高一就拿下高中盃男雙冠軍。高二時學長畢業兩人就組成固定搭檔，且提早佈局參加成人國際賽，上半年先報名兩站，建教合作的中租企業下半年也有安排持續參加國際賽，經過成人賽場洗禮，信心度提升，打起來也更全面。

每年舉辦的世青賽，今年已經改成單局15分的賽制，林峻永提到，大同暑假後就針對15分的賽制來適應，也針對之前亞青賽看到的缺點個別調整，像是加強陳秉軒的前場細膩度和李威霆的移動能力，讓兩人特色發揮更有效果，「他們屬於中前場、前五拍比較強硬，這策略相較比較耗體力，這次打15分，讓他們發揮更完整。」

林峻永形容兩位愛徒節奏快、分工明確，球風和印尼隊有些相似，且年紀上明年還能再打一次世青賽，未來性備受期待。

這是台灣史上第一面羽球世青賽男雙金牌，也是史上第4金，讓李威霆／陳秉軒加入2004年女單「羽球精靈」鄭韶婕、2015年男單呂家弘和2022年男單郭冠麟行列。

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