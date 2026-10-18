羽球／提早佈局國際賽！台灣小將勇奪首面世青賽男雙金牌

台灣小將在埃及開羅舉行的世界青年羽球錦標賽（BWF World Junior Championships）寫下羽壇新頁，來自中租大同的李威霆／陳秉軒，昨天男雙決賽以15：10、15：9拍下日本組合奧真尋／山城政人，以一局不失的完美表現登頂，摘下台灣史上第一面世青男雙金牌。

從1996年黃世忠／簡佑旬開始首度打進世青賽男雙決賽開始，2011年黃柏睿／林家佑和2023年賴柏佑／蔡富丞都叩關最終戰，但和冠軍都差最後一勝，今年來自羽球強權北市大同高中的李威霆／陳秉軒寫下突破；名列頭號種子的台灣好手首輪輪空，第二輪開始依序擊敗美國、南韓、土耳其、日本和香港對手，拿到決賽門票，最終再以直落二擊敗奧真尋／山城政人，奪下今年男雙金牌。

大同羽球教練林峻永透露，在引薦下觀察兩人多年，邀請兩人高中入隊，從台中北上的李威霆最初也曾擔心不適應大同體系，不過高一球隊安排學長帶領，適應不錯，陳秉軒高一就拿下高中盃男雙冠軍。高二時學長畢業兩人就組成固定搭檔，且提早佈局參加成人國際賽，上半年先報名兩站，建教合作的中租企業下半年也有安排持續參加國際賽，經過成人賽場洗禮，信心度提升，打起來也更全面。

每年舉辦的世青賽，今年已經改成單局15分的賽制，林峻永提到，大同暑假後就針對15分的賽制來適應，也針對之前亞青賽看到的缺點個別調整，像是加強陳秉軒的前場細膩度和李威霆的移動能力，讓兩人特色發揮更有效果，「他們屬於中前場、前五拍比較強硬，這策略相較比較耗體力，這次打15分，讓他們發揮更完整。」

林峻永形容兩位愛徒節奏快、分工明確，球風和印尼隊有些相似，且年紀上明年還能再打一次世青賽，未來性備受期待。

這是台灣史上第一面羽球世青賽男雙金牌，也是史上第4金，讓李威霆／陳秉軒加入2004年女單「羽球精靈」鄭韶婕、2015年男單呂家弘和2022年男單郭冠麟行列。