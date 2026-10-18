世青羽球賽／陳秉軒李威霆退日本組合 奪台灣首面男雙金牌

在埃及開羅舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣男雙組合陳秉軒、李威霆今天在金牌戰以直落二擊敗日本組合奧真優、山城政人，拿到台灣羽球世青賽史上首面男雙金牌。

來自中租大同羽球隊的陳秉軒、李威霆，這次世青賽榮膺男雙頭號種子，兩人也展現賽場宰制力，以1局未失之姿挺進金牌戰，今天則與名列第6種子的日本組合奧真優、山城政人正面交鋒，力拚台灣羽球世青賽史上首面男雙金牌。

壓軸登場的陳秉軒、李威霆，此役首局開打後繳出強勢進攻，不僅頻頻讓對手回擊出界，搭配精準控球導致日本組合措手不及，迅速手握7比2領先，就算一度被追到僅剩2分差，陳秉軒、李威霆把握住對手發球失誤的機會，一舉連得3分鎖定戰果，以15比10先馳得點。

陳秉軒、李威霆帶著聽牌優勢進入第2局，然而雙方開局陷入膠著戰，一路拚到6比6平手，台灣組合再次逮到對手發球失誤，一口氣連拿5分打出氣勢，成為勝負分水嶺，終場陳秉軒、李威霆再以15比9如願摘下金牌。

值得一提的是，過去台灣共有3組男雙打進羽球世青賽金牌戰，可惜皆以落敗收場，最接近的是2023年賴柏佑、蔡富丞，如今陳秉軒、李威霆締造歷史，成為首個在羽球世青賽男雙封王的台灣組合，潛力備受期待。