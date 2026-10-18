聽新聞
0:00 / 0:00

運動人生／改革選拔 期待2030亞運契機

聯合報／ 記者王昭月郭韋綺徐白櫻／專題報導

「台灣不是沒有好選手，而是量不夠多，近兩年歐洲崛起許多實力強大的選手，競爭越來越激烈」。中華民國撞球總會會長趙豐邦憂心撞球人才斷層，他認為後起之秀除了需要天分，更需要長時間訓練並累積國際參賽經驗。

趙豐邦說，二○○○年前後，台灣具備國際競爭力的撞球選手大約三十位，如今可能只剩十位左右，量少了將近三分之二，新一代年輕選手能銜接上來的相當有限，這是台灣近年國際競爭力逐漸下滑的原因，「台灣在國際賽的成績偶爾不錯，但已經沒那麼穩定了，這方面我們需要繼續努力」。

「和自己當年相比，現在的選手其實幸福很多了。」趙豐邦說，他們那個年代，一年國際賽頂多三、五場，現在如果選手願意打，一年有多達一二○場賽事，尤其運動部對選手出國參賽有相當程度的支持，雖然不可能全額補助，但跟以前比，好多了，「我們當年出國比賽，幾乎沒有補助」。

趙豐邦不諱言，職業撞球界是相當殘酷的，真正能打出成績、靠撞球運動賺錢的人「不超過十個」，但儘管成為頂尖選手的路相當艱辛，他還是鼓勵有天分又有志撞球的年輕選手勇敢的投入，要盡量花時間練習，「天分與努力缺一不可」。

趙豐邦說，身為球員出身的總會長，他希望建立公平透明的選拔機制，這是他認為最重要的工作之一。他表示，過去國際賽事的通知常來得突然，撞球總會接到通知後可能只有一周或十天就要提出參賽代表名單，這對於長年在海外比賽的選手相當不利，總會今年改變作法，提前進行代表權選拔，例如去年十二月就先選出隔年第一季、第二季的參賽代表，並盡量在每一季開始前完成選拔，讓選手知道「遊戲規則」，也降低爭議。

至於能否帶領台灣撞球界重返昔日強國地位？趙豐邦說，能夠做的就多做，尤其盛傳二○三○年卡達亞運很有機會重新納入撞球比賽，若撞球真能重新回到亞運舞台，無疑會帶來社會關注，對台灣撞球的發展也是新契機。

他說，台灣目前已有年輕選手拿下多座國際賽冠軍，甚至有人「拿的冠軍比我還多」，目前撞球熱度「剛剛好」，但真正該正視的是選手斷層問題。

亞運 選手 歐洲 趙豐邦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

滑冰協會選訓爭議立委提質疑 李洋：已要求召開選訓會議並持續溝通

名古屋亞運成績不如國訓預算書預估 李洋提中層培育接班計畫

美容職類唯一男選手 葉正堂奪國際技能競賽銀牌

全民運動會開幕 賴總統：讓各運動項目都有發展空間

相關新聞

運動人生／趙豐邦 開創撞球黃金年代

扭轉撞球是「壞囝仔」在玩的刻板印象，是世界撞球冠軍趙豐邦最大的貢獻，也造就了「漂亮寶貝」陳純甄、「阿美」柳信美、「泰山小子」吳珈慶、「撞球之子」楊清順等球星。 趙豐邦說，世界第一很好，但他更在乎的是台灣撞球到底能不能有更長遠的未來？

運動人生／難忘神仙打架 那局球無人能重現

「二○○一年『冠中冠』邀請賽冠軍戰，到現在我閉上眼睛都還能重播一次。」趙豐邦回憶，那場球，他每一桿出手前都默念著「我是趙豐邦，我一定要把球打進去。」最終總算如願。

運動人生／改革選拔 期待2030亞運契機

「台灣不是沒有好選手，而是量不夠多，近兩年歐洲崛起許多實力強大的選手，競爭越來越激烈」。中華民國撞球總會會長趙豐邦憂心撞球人才斷層，他認為後起之秀除了需要天分，更需要長時間訓練並累積國際參賽經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。