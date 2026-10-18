運動人生／改革選拔 期待2030亞運契機

「台灣不是沒有好選手，而是量不夠多，近兩年歐洲崛起許多實力強大的選手，競爭越來越激烈」。中華民國撞球總會會長趙豐邦憂心撞球人才斷層，他認為後起之秀除了需要天分，更需要長時間訓練並累積國際參賽經驗。

趙豐邦說，二○○○年前後，台灣具備國際競爭力的撞球選手大約三十位，如今可能只剩十位左右，量少了將近三分之二，新一代年輕選手能銜接上來的相當有限，這是台灣近年國際競爭力逐漸下滑的原因，「台灣在國際賽的成績偶爾不錯，但已經沒那麼穩定了，這方面我們需要繼續努力」。

「和自己當年相比，現在的選手其實幸福很多了。」趙豐邦說，他們那個年代，一年國際賽頂多三、五場，現在如果選手願意打，一年有多達一二○場賽事，尤其運動部對選手出國參賽有相當程度的支持，雖然不可能全額補助，但跟以前比，好多了，「我們當年出國比賽，幾乎沒有補助」。

趙豐邦不諱言，職業撞球界是相當殘酷的，真正能打出成績、靠撞球運動賺錢的人「不超過十個」，但儘管成為頂尖選手的路相當艱辛，他還是鼓勵有天分又有志撞球的年輕選手勇敢的投入，要盡量花時間練習，「天分與努力缺一不可」。

趙豐邦說，身為球員出身的總會長，他希望建立公平透明的選拔機制，這是他認為最重要的工作之一。他表示，過去國際賽事的通知常來得突然，撞球總會接到通知後可能只有一周或十天就要提出參賽代表名單，這對於長年在海外比賽的選手相當不利，總會今年改變作法，提前進行代表權選拔，例如去年十二月就先選出隔年第一季、第二季的參賽代表，並盡量在每一季開始前完成選拔，讓選手知道「遊戲規則」，也降低爭議。

至於能否帶領台灣撞球界重返昔日強國地位？趙豐邦說，能夠做的就多做，尤其盛傳二○三○年卡達亞運很有機會重新納入撞球比賽，若撞球真能重新回到亞運舞台，無疑會帶來社會關注，對台灣撞球的發展也是新契機。

他說，台灣目前已有年輕選手拿下多座國際賽冠軍，甚至有人「拿的冠軍比我還多」，目前撞球熱度「剛剛好」，但真正該正視的是選手斷層問題。