運動人生／難忘神仙打架 那局球無人能重現

「二○○一年『冠中冠』邀請賽冠軍戰，到現在我閉上眼睛都還能重播一次。」趙豐邦回憶，那場球，他每一桿出手前都默念著「我是趙豐邦，我一定要把球打進去。」最終總算如願。

趙豐邦對這場被撞球界形容為「神仙打架」的比賽印象深刻，主要是互有失誤、高潮迭起。趙豐邦回憶，當年的對手是菲律賓職業名將布斯塔曼特（Bustamante），前兩局，他們各贏一場，「第三局我開球，卻母球進袋」。

殘酷賽制 獨門心法勝出

「母球洗袋，檯面上球形一團亂，對方用吊球防守，我不但用顆星解球，還把一號球送進袋，全場響起驚呼。」趙豐邦說，兩人輪番吊球、解球，出盡各種絕招，「我心跳一路加快」，順利打進四號球後，五號的薄球卻失手，還成了安全球，對方展現準度進球，但他也用跳球打進關鍵的七號球，還順勢做了八號球的最佳進攻位置，最後也讓九號球入袋，贏得比賽。

「這場比賽殘酷之處在於特殊的賽制，冠軍獨得五萬美元，第二名至第八名只能拿約一二五○美元車馬費，冠亞軍只差一顆球，獎金卻有天壤之別。」趙豐邦說，他當然會緊張，但他知道對手比他還緊張，因此把注意力放在球桌上，能拚就拚，不好打就果斷防守，不去想輸贏，只想著能不能精準進球，「我靠著這套心法克服緊張壓力」。

這場比賽是撞球界公認的「九號球有史以來最精彩的一局」，有人稱「夢幻到像拍電影」，也有人說是「經典中的經典」，後來有美國球迷發起懸賞，只要有人能對照錄影把整盤球重新打一次就給獎勵，結果沒有人辦到，「有人常問我，怎麼樣才能成為冠軍？其實沒有祕訣，別人偶爾打，我天天打，一天打十個小時，當然是我贏」。

趙豐邦認為，撞球天分很重要，看拿球桿的姿勢就知道這個人有沒有「慧根」，但光靠天分還不夠，沒有時間堆疊，再厲害的手感都會生鏽。談起天分，他不禁想起英年早逝的唯一徒弟楊清順，「有些人再怎麼教都打不好，有天分卻可以事半功倍」。

憶楊清順 難得天才選手

「阿順是難得的天才型選手，這個小子跟我很像，不管是家裡環境或個性，都滿類似的。」趙豐邦傷感地說，他比楊清順大十一歲，兩人都是高雄人，常出入同一家球場，他自然而然帶著楊清順全台到處征戰，「我們一起拿下一九九八年曼谷亞運八號球雙人組銀牌」。

「阿順走的時候才四十五歲，罹病後他不太願意見人，我去看他，眼前的人臉色蒼白、身形虛弱，再也不是當年叱吒風雲的『撞球之子』」。趙豐邦說，想起那些年他們一起南征北討、切磋球路，正式比賽狹路相逢也各憑本事，那種關係早就超過師徒，更像父子、兄弟。

「把撞球當職業，當職業選手，太辛苦了。」趙豐邦說，職業選手車旅、住宿、報名都是錢，真正能靠比賽獎金生活的人少之又少，「連我女兒想走職業這條路，我都勸她當個享受樂趣的玩家就好」。

趙豐邦說，世界第一固然很好，但能維持多久，他沒有很在乎，他更在乎的是，台灣撞球到底能不能有更長遠的未來？「這句話，我說給自己聽，也說給還在球場上拚搏的年輕人聽」。