運動人生／趙豐邦 開創撞球黃金年代

扭轉「壞囝仔」運動

扭轉撞球是「壞囝仔」在玩的刻板印象，是世界撞球冠軍趙豐邦最大的貢獻，也造就了「漂亮寶貝」陳純甄、「阿美」柳信美、「泰山小子」吳珈慶、「撞球之子」楊清順等球星。

趙豐邦說，世界第一很好，但他更在乎的是台灣撞球到底能不能有更長遠的未來？

十五歲那年，趙豐邦已經拿著球桿在高雄左營的「彈子房」裡跟大人較量，在撞球等於「不學好」的年代，因雙親早逝、寄居親戚家的他，靠著過人球技過關斬將，成了台灣撞球史上第一位世界球王，不但兩度登上世界冠軍寶座，還三度拿下俗稱「冠中冠」的國際撞球冠軍挑戰賽，紀錄至今無人打破。

一九六七年出生的趙豐邦，國中一年級時跟著鄰居走進百貨公司，被擺在撞球桌上的滑石粉味道及球體碰撞的聲音深深吸引，他更喜歡推出球桿擊球的感覺，從此幾乎天天泡在球場。

從司諾克到花式撞球

當時，民間盛行的是英式小型球檯「司諾克」，對賭的方式是「打牌子」，象棋被貼上阿拉伯數字放進袋子內抽，最快打到抽中的數字就贏球。

一開始，大人只當他是玩票的孩子，沒想到他球技刁鑽，幾乎都是他贏，因年紀最小，球友喊他「小弟」，「左營小弟」的名號就這樣在「江湖」傳開，十六歲那年曾單日最高賺得八千元，在民國七十年代已是驚人數字，他索性開始把打球賺錢當「職業」過日子，青春期都耗在撞球間。

撞球運動直到有線電視轉播國際賽事，負面觀感才逐漸翻轉。當時的趙豐邦，已打遍南台灣，他特地北上各大撞球館「踢館」。遇到各路高手，雖然輸多贏少，卻在兩個月間把對戰經驗、走位與防守招式全收進腦海，球技就在一次次對戰中被提高。

一九八六年台灣引進花式撞球，趙豐邦從司諾克轉戰九號球，他從台灣冠軍打到國際，一九九三年在德國拿下世界男子九號球錦標賽冠軍，同時登上世界排名第一，一夕成名那年，他才廿六歲。

拿下世界冠軍後，他一度因手傷陷入低潮，但他在一九九八年曼谷亞運拿下男子八號球金牌，二○○○年再赴英國，以招牌「煞車球」二度奪冠並重返球王寶座。

打球淡定的冷面殺手

那個年代，撞球開始有電視轉播，撞球選手與棒球、籃球球星一樣，擁有許多球迷，「泰山小子」吳珈慶、「撞球之子」楊清順、「小魔女」金佳映、「漂亮寶貝」陳純甄、「阿美」柳信美都讓人耳熟能詳，趙豐邦打球時總是表情淡定，對手始終看不出他臉上的情緒變化，「冷面殺手」封號不脛而起。

二○○三年，正值職業生涯顛峰的趙豐邦卻突然出現甲狀腺亢進症狀，手抖、氣喘、視線模糊，球檯上的穩定度瞬間瓦解，成績也一落千丈，所幸服藥治療兩年後病情獲得控制，身體逐漸恢復。

進軍政壇卻曇花一現

淡出職業撞球領域的趙豐邦，一度對政治感到熱情。他曾宣布要拍賣亞運金牌籌措競選市議員經費，二○○六年爭取國民黨高雄市議員初選失利後，即未再從政。

從十五歲到六十歲，撞球是讓趙豐邦全心投入心力的事業，身兼中華民國撞球總會會長他，特別點名柯秉逸、柯秉中、柯秉漢「柯家三兄弟」是值得期待的下一代希望。

年輕時，趙豐邦沒想過「世界球王」這四個字，只因為喜歡撞球，就堅持把這條路走下去。從左營彈子房的撞球小弟，到執掌全國撞球總會的領航者，趙豐邦用四十五年譜出台灣撞球史上的不朽傳奇。