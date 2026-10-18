全民運爭議 桃市抗議金牌遭沒收

二○二六全民運動會昨在桃園巨蛋開幕，但部分賽事已先進行。桃園代表隊在男子四百公尺水面蹼泳接力拿下第一名，但頒獎前夕被取消名次，現場譁然。桃園市體育局昨表達不滿，強調選手沒有違規，反倒是大會審判過程不透明，將爭取選手權益。

全民運動會今年由運動部主辦、桃園市政府承辦，昨晚六時在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政等人都到場祝福選手，活動也安排選手之夜，現場歌舞燈光炫爛，熱鬧歡騰；不過，桃園市體育局在開幕前五小時發聲明抗議不公，也引發外界關注。

全民運以非奧運、非亞運指定的比賽項目為主，其中「水中運動男子組蹼泳四百公尺水面蹼泳接力」十五日在陸軍專科學校舉行，桃園代表隊原獲第一名且經大會發布準備頒獎，但臨時被通知第二棒選手完成接力、準備上岸時，未依裁判指示穿越水道，影響其他水道選手比賽，屬違規情事，因此取消名次。

體育局指出，大會規定水中運動選手在單人競賽項目上岸必須等所有選手完成比賽，接力項目可在裁判允許及引導下穿越離開。此次事件，選手穿越水道是依裁判口頭及手勢指示，穿越水道及上岸後也沒有收到警告或違規，頒獎前一刻才告知取消名次，難讓人信服。

體育局表示，教練現場有向大會申訴，大會審判委員開會決議維持原判，但據市府了解，審判委員會議未敘明審判會議召開過程及判決依據，嚴重影響桃園代表隊權益，因此除口頭向全民運動署表達抗議，也函請大會籌備處協助查明，盼獲公平結果。