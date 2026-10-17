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2026全民運動會聖火點燃 1.3萬人齊聚桃園競技交流

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供
2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供

2026全民運動會今晚在桃園巨蛋開幕，本屆賽事以「全民運動，桃戰巔峰」為主軸，不僅是國內非亞奧運動項目的最高層級賽事，更是推廣全民運動的重要盛會。為期五天賽程將有1.3萬名選手齊聚競技，精采程度可期，總統賴清德、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都出席活動，預祝選手奪得佳績。

張善政表示，桃園有幸承辦運動部成立後首屆全民運動會，迎接來自全國22縣市、超過1萬3,000名選手齊聚桃園競技交流。市府歷經兩年半積極籌備，整合超過80個團隊投入賽事規劃、場地整備及後勤支援，致力提供完善的競賽環境，讓選手安心參賽、發揮最佳實力，並藉由大型賽事帶動城市運動風氣，展現桃園推動體育發展的豐碩成果。

張善政也說，桃園近年持續深耕體育發展，積極推廣全民運動並支持職業運動發展，在「運動i台灣2.0計畫」連續3年榮獲特優縣市肯定，職業籃球及棒球隊伍更在3年內勇奪4座冠軍，展現桃園推動全民運動與競技體育的成果。市府將持續以大型賽事為契機，擴大市民運動參與，讓運動融入市民生活，打造健康、活力的運動城市。

賴清德總統表示，本屆全民運動會設有32種競賽項目，參賽選手年齡橫跨6歲至88歲，充分展現運動不分年齡、全民共同參與的精神。政府將持續完善學校與社區運動環境，強化選手培訓及退役後的多元支持，推動全民運動普及化，讓各世代都能享受運動帶來的健康與樂趣。

賴總統也感謝張善政率領市府團隊籌備活動，並整合超過80個團隊投入賽事規畫及後勤支援，期盼透過全民運動會凝聚各界力量，帶動全民運動風氣，促進台灣體育永續發展。

行政院長卓榮泰表示，桃園不僅是國門之都，也是國內重要的體育城市。全民運動會不僅提供全國運動好手交流競技的舞臺，也是推動基層運動發展、促進全民參與的重要契機。期盼透過本屆盛會，進一步將運動風氣扎根地方社區，鼓勵民眾養成規律運動習慣。

2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供
2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供

2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供
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2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供
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2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供
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2026全民動會今晚在桃園巨蛋開幕，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政都以行動支持賽事，也預祝選手奪得佳績。圖／桃園市政府提供

運動 桃園 運動部 卓榮泰 賴清德 張善政

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