TPVL／開幕戰天鷹漢佳尬前東家拿25分搶鏡 難擋連莊穩紮穩打奪開門紅

台灣職業排球聯盟今天正式展開新賽季，開幕戰在元年冠軍，台鋼天鷹的主場鳳山體育館進行，而這場比賽的對手，是上個賽季例行賽的王者台中連莊，天鷹新援漢佳面對前東家個人表現精彩，拿下全場最高25分，然而天鷹的團隊失誤較多，讓連莊整場比賽都處於優勢，最終是連莊25：21、25：17、24：26、25：22，總局數3：1新賽季旗開得勝。

這場在鳳山體育館進行的開幕戰，台鋼天鷹也舉行冠軍戒頒發儀式，作為衛冕軍迎接新賽季展開，而開局前來踢館的台中連莊，黃金左手吳宗軒，在熟悉的二號位的進攻，率先拿下第一分，不過天鷹這邊新同學漢佳也很搶鏡，面對前東家毫不手軟，第一局個人獨拿9分，雖然他的個人表現非常亮眼，但天鷹團隊首局發生12次的失誤，讓連莊掌握先機，25：21先拿下第一局。

比賽進行到第二局，天鷹這邊漢佳與連莊的吳宗軒，前隊友變成網前互尬的對手，兩人為球隊奪下的分數也是互不相讓，然而關鍵還是在失誤，天鷹這邊在追分階段的發球失誤成為硬傷，第二局還是由連莊25：17收下，更取得這場比賽的聽牌優勢。

而經過中場休息後的第三局，目前局數絕對落後的天鷹進行變陣，改由台灣舉球員的長青樹Nono盧清銓在這一局先發，看起來頗有成效，與連莊打的有來有回，尤其漢佳攻防一體，這一局的後段連續攻擊、攔網得分，最重要的是在24：24平手時，氣勢萬鈞的ACE球，幫助天鷹以26：24追回一局延長戰線。

第四局，天鷹在漢佳的帶領之下重新找回氣勢，這場比賽他個人獨拿25分，但天鷹這邊還是打得比較辛苦，最大問題點還是失誤，全場比賽發生多達21次發球失誤，團隊失誤50次成為敗筆，讓連莊掌握比賽節奏，連莊表現最好的是吳宗軒，全場有21分進帳，帶領台中連莊25：21、25：17、24：26、25：22，總局數3：1收下賽季開門紅。