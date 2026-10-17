柔道／楊勇緯續拚奧運積分 感謝哥哥鼓勵自己是最強

台灣「柔道男神」楊勇緯結束名古屋亞運、世錦賽後，今天出席品牌活動時透露，接下來還有3場比賽，續拚奧運積分，並感謝哥哥楊俊霆一直鼓勵自己是最強的。

名古屋亞運無緣登上頒獎台的柔道好手楊勇緯，沒有太多時間調整心情，就立刻前往亞塞拜然征戰世界柔道錦標賽，而且順利摔進男子60公斤級4強，可惜最後銅牌戰落敗、以第5名作收，結束年度兩場大型賽事。

不過，對楊勇緯而言，世錦賽經驗或許將成為未來備戰參考，尤其獲勝都不是祭出拿手寢技，他今天出席活動接受聯訪時分享，當時身體仍處於疲勞狀態，已經累到沒有心情緊張，感覺整個過程有點放鬆，雖然連3場都拚到延長賽才勝出，但幫助他藉機轉換不同摔法，找到另外的「勝利方程式」。

楊勇緯笑說，世錦賽摔得比想像中還要好，就算未能站上頒獎台，甚至不是最想要的結果，但自己全力以赴面對每場比賽，因此沒有什麼好遺憾的，「雖然覺得很可惜，但比賽就是這樣，接下來將目標放在（洛杉磯）奧運。」

世錦賽不慎弄傷腳踝，讓楊勇緯近期都在國訓中心積極恢復，沒辦法打最愛的網球放鬆，然而他自評沒有大礙，接著預計征戰3場比賽，包含12月的東京大滿貫賽、杜桑貝大師賽，繼續備戰奧運積分賽。

回到台灣重新調整再出發，楊勇緯最想要感謝同為柔道選手的哥哥楊俊霆，即便沒有一直待在身邊，仍相當關心他的比賽狀況、心情，特別是世錦賽結束後，哥哥一句「你還是很強的」，讓楊勇緯信心獲得鼓勵，「他總是相信我才是最強的，所以現在有什麼想法、壓力，第1個都想跟他講。」