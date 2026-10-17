快訊

陸製晶片快追上美國？ 英特爾陳立武：其實沒落後太多

無視醫勸…「真人芭比」砸重金第6度隆乳 胸部飆至4公升：感覺快爆炸

評「車架隔條通」不尊重沈伯洋專業？蔣萬安：他專業是認知作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

柔道／楊勇緯續拚奧運積分 感謝哥哥鼓勵自己是最強

中央社／ 台北17日電
楊勇緯今天出席品牌活動。 楊勇緯IG
楊勇緯今天出席品牌活動。 楊勇緯IG

台灣「柔道男神」楊勇緯結束名古屋亞運、世錦賽後，今天出席品牌活動時透露，接下來還有3場比賽，續拚奧運積分，並感謝哥哥楊俊霆一直鼓勵自己是最強的。

名古屋亞運無緣登上頒獎台的柔道好手楊勇緯，沒有太多時間調整心情，就立刻前往亞塞拜然征戰世界柔道錦標賽，而且順利摔進男子60公斤級4強，可惜最後銅牌戰落敗、以第5名作收，結束年度兩場大型賽事。

不過，對楊勇緯而言，世錦賽經驗或許將成為未來備戰參考，尤其獲勝都不是祭出拿手寢技，他今天出席活動接受聯訪時分享，當時身體仍處於疲勞狀態，已經累到沒有心情緊張，感覺整個過程有點放鬆，雖然連3場都拚到延長賽才勝出，但幫助他藉機轉換不同摔法，找到另外的「勝利方程式」。

楊勇緯笑說，世錦賽摔得比想像中還要好，就算未能站上頒獎台，甚至不是最想要的結果，但自己全力以赴面對每場比賽，因此沒有什麼好遺憾的，「雖然覺得很可惜，但比賽就是這樣，接下來將目標放在（洛杉磯）奧運。」

世錦賽不慎弄傷腳踝，讓楊勇緯近期都在國訓中心積極恢復，沒辦法打最愛的網球放鬆，然而他自評沒有大礙，接著預計征戰3場比賽，包含12月的東京大滿貫賽、杜桑貝大師賽，繼續備戰奧運積分賽。

回到台灣重新調整再出發，楊勇緯最想要感謝同為柔道選手的哥哥楊俊霆，即便沒有一直待在身邊，仍相當關心他的比賽狀況、心情，特別是世錦賽結束後，哥哥一句「你還是很強的」，讓楊勇緯信心獲得鼓勵，「他總是相信我才是最強的，所以現在有什麼想法、壓力，第1個都想跟他講。」

楊勇緯 奧運 柔道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運柔道／盡力但結果不是自己想要的⋯ 楊勇緯壓力大淚謝外界支持

亞運柔道／銅牌戰拚到黃金得分激戰8分49秒落敗 楊勇緯無緣頒獎台

亞運柔道／楊勇緯連兩場Ippon晉4強 將強碰巴黎奧運金牌拚復仇

亞運柔道／「柔道男神」楊勇緯寢技發威！ 首戰Ippon勝晉8強

相關新聞

柔道／楊勇緯續拚奧運積分 感謝哥哥鼓勵自己是最強

台灣「柔道男神」楊勇緯結束名古屋亞運、世錦賽後，今天出席品牌活動時透露，接下來還有3場比賽，續拚奧運積分，並感謝哥哥楊俊...

首屆台灣AI機器人運動大賽登場 林奕華肯定科技教育向下扎根

首屆台灣AI機器人運動大賽在台北建安國小登場，林奕華肯定以競賽推動科技教育扎根，培養學生創新與合作能力。

全民運開幕前夕傳爭議！桃園金牌被沒收 市府強烈抗議

2026全民運動會今晚將在桃園巨蛋開幕，但部分賽事已先進行，也傳出爭議。桃園代表隊在男子400公尺水面蹼泳接力拿下游出第一名，但在頒獎前夕被認定違規取消名次，現場譁然；桃園市體育局表示，教練現場申訴無效，市府將進一步向全民運動署反映，爭取選手權益。

第47屆華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲 市長黃偉哲開球勉選手以球會友

第47屆華宗盃排球錦標賽今天在學甲區東陽國小活動中心開幕，335支各地球隊、5387名選手及隊職員齊聚，參與人數較去年增加約300人。今年首度新增國小混合組，擴大基層排球參與，要展現排球運動蓬勃活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。