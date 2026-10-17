全民運開幕前夕傳爭議！桃園金牌被沒收 市府強烈抗議

2026全民運動會今晚將在桃園巨蛋開幕，但部分賽事已先進行，也傳出爭議。桃園代表隊在男子400公尺水面蹼泳接力拿下游出第一名，但在頒獎前夕被認定違規取消名次，現場譁然；桃園市體育局表示，教練現場申訴無效，市府將進一步向全民運動署反映，爭取選手權益。

全民運動會今年由運動部主辦、桃園市政府承辦，晚上6時將在桃園巨蛋舉行開幕典禮，賴清德總統、行政院長卓榮泰與桃園市長張善政等人都將與會；全民運比賽項目主要以奧運沒比的項目為主，其中「水中運動男子組蹼泳4×100公尺水面蹼泳接力」15日在陸軍專科學校舉行，桃園選手原獲第一名且經大會發布準備頒獎，但臨時被通知選手有穿越水道行為，因此被取消名次資格。

體育局指出，桃園代表隊在決賽時位於第五水道，而爭議事件在第二棒選手跨越第六水道準備游回泳池邊上岸時發生，裁判認定違規行為是未依裁判指示任意穿越其他選手水道。

按大會規定，水中運動考量安全，選手在單人競賽項目上岸必須等所有選手完成比賽，接力項目可在裁判允許引導下穿越離開。桃園選手在離開水道時有聽從裁判口頭及手勢指示，穿越水道及上岸後也沒有收到警告或違規，直到頒獎前一刻才被告知取消名次，選手難以信服。

體育局表示，教練現場有向大會申訴，但大會審判委員開會決議原判。經了解，審判委員會議未敘明審判會議召開過程及判決依據等情，嚴重影響桃園代表隊權益，除口頭向全民運動署表達抗議，也函請大會籌備處協助查明，期能獲公平競賽成果。