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第47屆華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲 市長黃偉哲開球勉選手以球會友

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲與立委陳亭妃，市議員方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金等參與開幕。圖／市政府提供
華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲與立委陳亭妃，市議員方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金等參與開幕。圖／市政府提供

第47屆華宗盃排球錦標賽今天在學甲區東陽國小活動中心開幕，335支各地球隊、5387名選手及隊職員齊聚，參與人數較去年增加約300人。今年首度新增國小混合組，擴大基層排球參與，要展現排球運動蓬勃活力。

黃偉哲表示，華宗盃是台南重要體育賽事，歡迎全國排球好手齊聚學甲，以球會友、切磋球技，場上的對手也可能成為最好朋友。市府持續推動排球運動發展，期盼未來新排球館落成後，能在第49屆或第50屆舉辦更盛大賽事，讓華宗盃持續發展，也祝福所有選手比賽順利、平安完賽。

市府表示，國小混合組讓學校組隊更彈性，也增加學童參賽機會。面對少子化挑戰，市府持續鼓勵孩子接觸運動，透過競賽培養運動習慣與團隊精神，逐步擴大基層排球人口，厚植排球人才培育基礎。

體育局表示，第47屆華宗盃今天到21日舉行，民眾可搭棕幹線、橘9及藍線等大台南公車路線往返新營、佳里及學甲，高鐵嘉義站也可搭橘9前往學甲國中或學甲區公所站，提供外縣市選手及民眾多種交通選擇。

體育局說， 10月21日將於學甲國中轉播賽事，讓無法到場的排球愛好者也能關注比賽。歡迎全國球迷及市民朋友前往學甲為選手加油，共同感受華宗盃的熱情與活力。

第47屆華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲等開球勉選手以球會友。圖／市政府提供
第47屆華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲等開球勉選手以球會友。圖／市政府提供

華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲與立委陳亭妃，市議員方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金等參與開幕。圖／市政府提供
華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲與立委陳亭妃，市議員方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金等參與開幕。圖／市政府提供

第47屆華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲等開球勉選手以球會友。圖／市政府提供
第47屆華宗盃排球賽335隊齊聚台南學甲，市長黃偉哲等開球勉選手以球會友。圖／市政府提供

黃偉哲 排球 台南

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