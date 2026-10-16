亞帕運／突破自我的力與美 運動部攜手GQ記錄台灣代表隊選手

運動部今年攜手GQ ，以鏡頭留住台灣代表隊選手備戰2026名古屋亞帕運的身影，邀請民眾走近他們的訓練日常與生活。去年9月正式掛牌的運動部，特別設置「適應運動司」，以「共情、共融、共榮、共好」為核心，持續推動人人都能平等參與的運動環境。 這次合作透過形象攝影與人物專訪，讓更多人看見適應運動的獨特魅力，也認識每一位選手精彩的競技風格與多元面貌。

運動員的力與美，有著無數種動人模樣。 揮拍的疾速、出手前的凝神，或是搭檔間默契十足的補位，都值得細細品味。GQ 以人物攝影的細膩視角，讓這些長年訓練累積的結晶成為畫面主角；採訪中，選手們也打開話匣子，聊起追星、電玩、旅行與家裡的貓。這些比分之外的日常，替鏡頭前專注的身影添上幾分生動的性格與溫度。

這次運動部與 GQ 的跨界合作，讓影像成為大眾認識適應運動的入口。記住一個名字、了解一種打法，或是深受一段故事打動，下次觀看比賽時，場上就多了一位讓你為之喝采的選手。最後，也邀請你一起關注2026名古屋亞帕運，為台灣帕拉代表隊加油，讓運動平權在每一次觀看、理解和參與中，萌芽茁壯，逐漸落實。

運動部攜手GQ ，以鏡頭留住台灣代表隊選手備戰亞帕運身影。圖／GQ Taiwan提供

射擊代表隊陳雅婷（左）、劉文章（右）。圖／GQ Taiwan 提供