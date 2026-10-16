卡巴迪／亞運斬獲雙銅 理事長林茂榮宴請男女代表隊並頒發奪牌獎金

我國卡巴迪男女代表隊今年在名古屋亞運雙雙奪下銅牌，中華民國卡巴迪協會理事長林茂榮也在今天舉行慶功宴，慰勞過去一段時間辛苦備戰的男、女代表隊成員，並且頒發給每名選手600美元的奪牌獎金。

我國卡巴迪代表隊在2018年由女子隊首度在亞運奪下銅牌，上屆杭州亞運更是一舉斬獲一銀、一銅，今年名古屋亞運則是以雙銅成績作收，連續三屆亞運都有獎牌進帳，表現亮眼。

而在亞運前夕，卡巴迪協會理事長林茂榮除了親自南下國訓中心為代表隊頒發加菜金外，也宣布將提供奪牌激勵金，分別為金牌2000美元、銀牌1000美元與銅牌600美元。而今天舉行的慶功宴中林茂榮也兌現承諾，頒發給每名選手600美元的奪牌獎金，除了勉勵選手繼續努力、爭奪佳績，也期盼透過卡巴迪在國際賽的亮眼表現，促進國內卡巴迪運動的發展。