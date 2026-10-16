田徑／吳彥翰再破男子撐竿跳全國紀錄 亞運後再戰5公尺60未果

115年全國田徑錦標賽今天在高雄國家體育場點燃戰火，首日就傳出連破兩全國紀錄的好消息，在男子400公尺王喬弘以46秒09改寫全國紀錄後，男子撐竿跳紀錄保持人吳彥翰則是以5公尺52，打破自己所保持的5公尺51全國紀錄。

吳彥翰今年6月才在台灣國際田徑公開賽跳出5公尺51的佳績改寫全國紀錄，並且在名古屋亞運男子撐竿跳決賽中跳過5公尺50佳績，雖然最終挑戰5公尺60因為遇到抽筋狀況挑戰失敗，以第6名成績作收，但今天登場的全田賽他再度跨越紀錄高牆。

吳彥翰在起跳高度5公尺、5公尺20、5公尺36都一跳通過後，已確定金牌入袋，他也決定向比自己所保持的全國紀錄多出1公分的5公尺52發起挑戰，並在第二次試跳一舉通過，儘管最終未能越過5公尺60，但仍是以打破全國紀錄的表現收下金牌。