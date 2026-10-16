全球極限體能鋼鐵大賽周末燃爆台中 超過10國菁英好手強勢壓境

2026全球極限體能鋼鐵大賽（Taichung Power Fitness Grand Prix）將於17、18日連續兩天在台中市政府廣場及新市政公園重磅登場。本屆賽事以「並肩淬煉」為主軸，祭出百萬總獎金，吸引超過10國、近三千名國內外健身好手報名參賽。今天賽前記者會上，由運動部政務次長楊啟文與台中市運動局局長游志祥共同主持，宣告年度最強體能賽場正式點燃戰火，邀請全台民眾見證這場力與美的極致盛宴。

今年CrossFit菁英組聚集了南韓、俄羅斯、南非、新加坡與泰國等頂尖戰隊，競技強度水平相當高，南韓更是派出三支隊伍參戰。其中最大亮點莫過於曾參與實境節目《體能之巔：亞洲大挑戰》，被粉絲封為「亞洲女王」的知名選手崔陞娟親自宣告率隊出戰，並將這場比賽視為重返國際賽的全新起點。她將和去年菁英組冠軍隊兩位男性成員金錫範、姜慶順組成LIMELIGHT參賽，目標直指冠軍頭銜。另外兩支南韓隊伍是今年在Far East Throwdown分列2、3名的ENUF以及Marvel Black，也將帶著站上亞洲最強賽事頒獎台的強悍實力跨海夾擊。

除了話題十足的南韓，俄羅斯SEYM陣中女將安娜斯塔西婭（Anastasia Zhemchugova）擁有體操與舉重雙頭銜，熱愛日本動漫的她曾踏上世界決賽殿堂，搭配去年曾來台挑戰、誓言重返榮耀的隊友尼基塔（Nikita Salmin），被視為奪冠熱門；南非代表隊CrossFit Juggernaut Unstoppable 則帶著橫掃南非與中國「全力遊戲」冠軍的氣勢前來；此外，新加坡Team Singapore與克服遠距訓練考驗的泰國Team Thailand也憑藉絕佳團隊默契強勢參戰。

面對跨洲列強來勢洶洶，由台灣男子排名第一的朱宇森、女子排名第一的洪宋睿，搭配全能好手林力瑋與陳宜欣所組成的「台灣第一種子隊伍」，將構築本屆台灣最強防線。這四位頂尖好手不僅在去年賽事中成功為地主留下季軍佳績，今年更再度合體迎戰世界強敵。帶著長時間投入的訓練成果與堅不可摧的團隊默契，台灣隊伍已做好全面準備，誓言要在滿場地主觀眾的應援下，將最高榮耀的1萬2000美元冠軍獎金與金盃留在台灣。

TPF 10月17、18日連續兩天在臺中市政府廣場及新市政公園重磅登場。圖／中華民國文化休閒運動協會提供

除了令人血脈賁張的頂尖對決，今年賽事更是星光熠熠，為落實全民運動，賽事特別規劃門檻親民的「推廣組」，以沙袋負重、風扇車等多元關卡取代高心肺負荷的長跑。賽事宣傳大使高爾宣 OSN 與 PIZZALI 更化身「狠操俱樂部」親自報名男雙，帶頭號召全民挑戰!這股熱血能量將一路延續至10月18日總決賽後，於首創的賽後勝利派對迎來最高潮。屆時將由賽事宣傳大使高爾宣與 PIZZALI 領軍，同場更邀請到人氣嘻哈團體西屯純愛組與 Multiverse 輪番上陣熱血開唱，誓言用最炸裂的演出將這場體能盛會推向最高潮。

賽事期間，台中市政府廣場周邊將同步擴大舉辦「台中運動健身博覽會」，集結國內外知名運動品牌、健身器材與營養補給品進駐，並規劃適合親子同樂的全民運動挑戰課程。