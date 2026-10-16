田徑／棒球科班轉戰跑道 王喬弘全田賽男子400公尺飆46秒09破全國

115年全國田徑錦標賽今天在高雄國家體育場點燃戰火，其中在男子400公尺決賽傳來破紀錄消息，棒球科班出身、現就讀台灣科技大學的王喬弘，下午在決賽飆出46秒09佳績強勢奪金，一舉打破吳政諺去年6月在台灣國際田徑公開賽保持的46秒31全國紀錄，同時成功達標明年亞錦賽參賽資格。

王喬弘過去曾是棒球科班選手，高中因自認表現不突出而將重心轉至課業，直到考取台科大電機工程系後才重新接觸田徑，去年他在全大運一般組包辦100、200公尺雙金，今年全大運他也在400公尺賽場上跑出亮眼佳績以46秒72拿下亞軍，僅次於全國紀錄保持人吳政諺0.01秒。

今天全田賽登場，王喬弘預賽先以48秒42分組第一闖進決賽，下午決賽更展現驚人爆發力與速耐力，衝出46秒09劃時代成績，不僅一舉推翻吳政諺的全國紀錄，也與鍍銀的林昭丞（46秒94）雙雙改寫陳晉軒保持22年的47秒53大會紀錄。

從棒球場轉戰田徑跑道，王喬弘以素人之姿一步步登頂全國之巔。不僅成功達標亞錦賽，更用破紀錄的表現宣告台灣400公尺賽場迎來全新時代。