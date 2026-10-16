高球／富邦長春公開賽28日開打 謝敏男攜手林志傑、高國輝進行趣味賽

國內歷史最悠久的長春職業高球大賽「富邦長春公開賽」，將於10月28至30日在老淡水球場點燃戰火，今年適逢富邦集團成立65周年，賽事總獎金一舉加碼至800萬元，吸引來自12國、118名各國職業好手齊聚一堂，要在台灣最具代表性的百年球場一較高下。

富邦長春公開賽競賽水準與獎金規模向來高居全台長春賽事之冠，今年總獎金由去年的680萬元大幅調升至800萬元（一般長春賽700萬元、超級長春賽100萬元）。今年本土陣容精銳盡出，TSPGA台灣長春職業高球巡迴賽2025年年終積分排名前30名選手幾乎全數到齊，包括積分榜第二的連騌森、第三的許孟男、兩屆賽會冠軍盧建順以及周宏男，2022年上演黑馬驚喜奪冠的蔡啟煌也將重返賽場爭冠；不過，去年積分王暨三屆賽會冠軍呂文德（52）則因傷遺撼掛出免戰牌。

外籍兵團同樣盛況空前，共有39名好手參賽，其中最受矚目的泰國軍團陣容堅強，包括去年以5桿之差輕鬆完成連霸的托馬倫（Thammanoon Sriroj），以及活躍於日本長春巡迴賽的瓦拉川（Thaworn Wiratchant）與馬山（Prayad Marksaeng）等12名好手都將參賽；日本則由名將倉本昌弘領軍7名好手前來壓境，競爭相當激烈。

賽事共同創辦人、傳奇名將謝敏男感性表示，賽事邁入第24年，由同一家企業連續冠名贊助24年，在台灣長春及女子巡迴賽都是絕無僅有。大會今天也特別舉行「世代傳承趣味賽」，由謝敏男、蔡啟煌等職業前輩，攜手青少年培訓選手，以及富邦悍將高國輝、范國宸與台北富邦勇士林志傑、曾祥鈞等跨界球星進行趣味挑戰，展現經驗傳承與世代交流的核心精神。

林志傑在「世代傳承趣味賽」中嘗試推桿。記者劉肇育／攝影

在今年高掛球鞋轉任富邦勇士副領隊的林志傑表示，這是他第一次接觸高球，但也透過趣味賽充分感受到高球的魅力所在，「不少以前的隊友或是好朋友們現在其實都有在打高球，也常常跟我分享，問我什麼時候要開始，也希望未來有機會能夠親自下場，說不定就真的會被高球迷住。不管打得怎樣這都會是一次很棒的學習，我覺得可以好好去體驗。」