丹麥羽賽／終止對戰3連敗！周天成報仇闖8強

我國「一哥」周天成上周北極羽賽8強賽敗給日本渡邊航貴，挑戰3連霸提前失利，今天丹麥公開賽馬上復仇，且是以21：19、22：20直落二終止對戰3連敗，成為最先挺進8強的台將。

世界排名第6的小天，和世界排名16的渡邊航貴過去交手7次，小天以3勝4敗略居下風，且包括上周北極交手吞下3連敗，不過今天首局在渡邊航貴失誤較多下一路領先，儘管最多16：9領先在局末一度被18：18追平，小天關鍵分穩住陣腳，以21：19先下一城。

第二局小天仍是佔上風的一方，一度握有6分領先，技術暫停後雖曾被渡邊航貴以18：15超前，但小天連趕3分追平，加上第二個賽末點渡邊航貴回球出界，讓小天驚險以22：20拿下勝利，歷時51分鐘拿到8強門票。

丹麥公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，我國共7組選手從首輪突圍，今天打頭陣的黃宥薰以19：21、8：21不敵印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），小天為台將打下勝場，接續包括名古屋亞運奪下混雙銅牌的葉宏蔚／詹又蓁、男雙雙胞胎李芳任／李芳至都將上陣爭取8強門票。