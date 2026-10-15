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名古屋亞運成績不如國訓預算書預估 李洋提中層培育接班計畫

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部部長李洋（左）與國訓中心新任董事長洪志昌（右）。記者陳正興／攝影
運動部部長李洋（左）與國訓中心新任董事長洪志昌（右）。記者陳正興／攝影

今年名古屋亞運我國代表團以5金、17銀、33銅，合計55面獎牌的成績作收，不過成績卻與國訓中心2026年度預算書工作目標有所落差，運動部部長李洋在今天於立法院備詢時直言，這確實是運動部需要精進的地方，不管是基層還是中層培育，讓年輕選手接班正在比賽的這批選手。

立委林宜瑾今天在立法院教育及文化委員會質詢中提出，根據國訓中心2026年度預算書上工作目標，預估2026亞運預計要取得60面獎牌，或是達成國家獎牌總排名前6名目標，但最終獎牌55面，獎牌數排名第15，「帳面上成績有差一點達到目標，部長說運動部是有檢討空間，檢討培訓計畫，想詢問部長當初在預算書的工作目標獎牌數跟排名預估值是怎麼訂定。現在離預期目標差一點，當然數字是一回事，但怎麼讓選手發揮最大實力和超越自己是最要緊，運動部有哪些環節需要更進步，哪些培訓計畫需要大幅修正。」

李洋則表示，「運動部精進部分是，關於未來不管是基層培育還是中層培育部分，過去在行政院諮詢小組有提到，在中層培育這一塊讓年輕選手接班現在正在比賽的這批選手，不管國訓還是基層培育是我們特別注重也要精進，不管是基層訓練站的支持還是培育機制都是要精進的部分。」

對於媒體報導有體育圈人士表達，黃金計畫制度常與選手原有賽事規劃有所衝突，為了參加國家隊培訓和國際賽，只能調整自己職業賽事，以及長期以來黃金計畫名單跟遴選制度不夠透明，缺乏公開賽與監督機制的問題。

李洋則回應，「我過去也是黃金計畫的參與者，黃金計畫在審定上面不管是各個專項，應該有15個項目，每個項目都有專項委員，由專項委員去審議再送進到國訓中心競強會去二次核定，未來會更公開讓這個機制讓選手教練更加知道。黃金計畫3.0部分，未來也會跟教練、選手來去看如何精進，讓黃金計畫更加用在選手參賽或是移地訓練的費用支應。」

亞運 名古屋 李洋 2026名古屋亞運

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