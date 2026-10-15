運動幣與揮汗有禮明年先結合 立委提穿戴裝置資安疑慮李洋回應

行政院院長卓榮泰日前在立法院備詢時透露，運動部的運動幣與衛福部的健康幣有望進行整合，運動部部長李洋在今天於立法院教育及文化委員會接受質詢時表示，明年將先讓運動幣與「揮汗有禮」進行結合。不過對於運動幣將與穿戴裝置直接對接，立委林宜瑾提出是否有資安疑慮，運動部也強調將會與數發部合作，並由運科中心進行評估和驗證機制。

針對運動幣與健康幣未來整合，李洋在接受林宜瑾質詢時表示，運動幣與健康幣的整合在明年確實時間上會比較趕，所以明年運動幣的發放會先與任務性的「揮汗有禮」進行結合，持續推廣全民運動規律這件事，未來也將持續與衛福部開會協調關於與健康幣結合一事。

不過林宜瑾也提出未來運動幣在與揮汗有禮整合後，擬與穿戴裝置對接，是否能做到「資料最小化」，以避免出現資安疑慮，「穿戴裝置的紀錄其實很有隱私，舉凡睡眠的狀態、心律、消耗多少卡路里、壓力、身體年齡、活動地點與規律等等，如果這樣龐大的台灣民眾健康數據落入所謂的不肖份子或是敵對勢力手上，可能對於人民的財產安全產生疑慮，運動部應該提供民眾選擇穿戴式裝置的資安判斷依據，並建置資安判斷與防護的指引。」

對此，李洋也強調，「在資安部分確實是運動部需要特別注意的部分，也會跟數發部合作，我們也有運科中心可以進行相關盤點、評估和驗證機制。」