滑冰協會選訓爭議立委提質疑 李洋：已要求召開選訓會議並持續溝通

中華民國滑冰協會近日爆出國手選拔爭議，共有5位青年選手達到國際賽參賽門檻，但卻無人能參加2026至2027賽季青年世界盃及世青錦標賽的狀況，運動部部長李洋在今天於立法院教育及文化委員會備詢時表示，目前已經要求滑冰協會召開選訓會議，期望能在10月25日最後報名期限前有新進度，運動部也將會持續與協會溝通選手參賽權益問題。

中華民國滑冰協會日前遭到教練與家長質疑，共有5位選手在國際滑冰總會認可的國際賽以及全國賽事中達到青年世界盃及世青錦標賽參賽門檻，但卻因為協會選拔辦法中明訂「依據ISU及ASU規定以及全國春季錦標賽計時成績，並以國內賽成績為優先」導致選手無法參賽的狀況。

儘管日前滑冰協會已透過聲明回覆，但對於這5位選手是否能夠重新取得參賽權，也在今天立法院教育及文化委員會質詢中成為立委關注重點。對此，運動部部長李洋表示，協會選拔機制在今年2月就已經公告，但針對選手訴求的部分，運動部已經請協會近期召開選訓會議，運動部也將會持續跟協會溝通，近期將會有相關進度。

對於立委陳秀寶詢問如果選手因此錯過參加世青賽，是否會影響申請潛優資格，李洋則強調，潛優計畫的參考不會僅有單一依據，而是會納入各項目的整體成績去做選擇，而不會因為無法參加世青賽而喪失資格。

立委郭昱晴則提出滑冰協會改選至今仍未完備運動員委員會一事，恐導致選手選手參賽權益受損，李洋也回應，滑冰協會在今年5月改選完成後，確實還未成立運動員委員會，後續運動部也將積極引導完成，讓運動員參與決策部分。