網球／不回巴黎退休？「跳跳人」孟非斯已排除藥檢行列

40歲的法國網壇名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）已宣布本季結束高掛球鞋，原本外界預期他會在月底開戰的法國名人賽和球迷正式告別，但最近運動健藥檢測組織已將他列入退役的球員名單之中，且是10月5日就已是退休身份。

世界排名最高曾居第6位的孟非斯，球風極具特色，招牌的凌空重抽今年美網還曾重現，首輪過關還寫下1992年後最年長賽會奪勝紀錄，不過他第二輪敗給地主新星勒納．田（Learner Tien），最近一次的世界排名已是第254名。

孟非斯原本獲得下周開打的里昂公開賽外卡，10月31日開戰的巴黎名人賽也預期會參賽，但里昂公開賽團隊今天宣布，孟非斯因「個人因素」不會參賽，加上根據國際網球誠信機構（International Tennis Integrity Agency）規定，任何被列入名單的球員，必須接受為期六個月的禁藥檢測才能獲准重返賽場，代表孟非斯再出賽的可能性微乎其微。

孟非斯生涯共打下13座冠軍，最佳大滿貫成績是2008年法網和2016年美網的4強。他並沒正式宣告哪一站是「最後一舞」，但確定本季就是職業生涯最後一年，且已和一間瑞士公司簽約，將從事財富管理工作。