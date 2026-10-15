亞帕運／代表團最大團今晨啟程 李洋：給予與亞運相同後勤待遇

名古屋亞帕運將在18日開幕，其中我國代表團最大團也在今天凌晨啟程名古屋進行最後備戰，而運動部部長李洋在今天前往立法院教育及文化委員會備詢時也表示，這次亞帕運一站式中繼站依舊設置在名古屋市區的「御園小學校」，希望給予亞帕運選手和亞運相同的後勤待遇。

今年亞帕運我國共派出71名頂尖選手，跨海征戰12項運動種類，其中今天啟程的代表團最大團包括田徑、柔道、健力、射擊、游泳、跆拳道、輪椅擊劍及輪椅網球等8個運動種類，共有53名教練及選手、38名團本部職員，合計91人，搭乘上午7時35分班機前往名古屋，並由運動部政務次長黃啟煌前往機場送行，為選手加油打氣。

而今天運動部部長李洋則是前往立法院教育及文化委員會備詢，談到即將點燃戰火的亞帕運以及後勤支援時，李洋說：「我們最大團今天剛去名古屋，那其實在前置作業，我想我們的一站式的中繼站一樣現在正在名古屋，也是同一個『御園小學校』這邊來舉辦，那當然主要的隊醫也是有6位，然後物理跟物理治療師跟防護人員有19位。」

對於今年亞運後勤支援獲得選手、教練好評，李洋也強調將會提供與亞帕運選手相同的待遇，「前置作業的話，其實在上禮拜的部分，國訓中心的人就已經有到這個御園小學校這邊去做一些相關設備的處理。我想我們還是希望可以提供給亞帕運選手，每一個人是可以跟亞運相同的待遇。」