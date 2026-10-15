立院備詢穿著受關注 李洋備西裝出席：每人審美觀不同但尊重國會殿堂

台北101董事長賈永婕昨天赴立法院財委會備詢時，遭到民進黨召集委員賴惠員提醒穿著不夠「純樸」引發話題，運動部部長李洋在今天到立法院教育及文化委員會備詢時也遭詢問此題，他則強調自己在上任後就有買好一套西裝，儘管每個人有不同的審美觀，但自己希望可以尊重國會殿堂。

運動部部長李洋在去年9月上任後，每次到立法院備詢都是以穿著西裝列席，對於近日賈永婕備詢穿著引發討論以及立委的「提醒」，李洋在今天被問到備詢穿著的話題時說：「我就是當時有買好一套西裝，然後也希望說這樣子的西裝可以尊重國會殿堂這邊，就是我自己覺得蠻好看的。」李洋接著也表示，「我覺得每一個人都有他不一樣的審美觀，所以我希望說就是尊重國會的殿堂。」

運動部部長李洋在立法院備詢時皆是穿著西裝出席。記者陳正興／攝影

運動部部長李洋在立法院備詢時皆是穿著西裝出席。記者陳正興／攝影

運動部部長李洋在立法院備詢時皆是穿著西裝出席。記者陳正興／攝影