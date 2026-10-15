亞帕運／台灣健兒啟程 羽球明率先開戰

第5屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會下稱亞帕運將於10月18日揭幕，我國代表團最大梯次於今天啟程，運動部政務次長黃啟煌前往機場送行，為選手加油打氣，期許大家帶著平時累積的訓練成果迎接挑戰，在國際舞臺上盡情發揮。

本屆賽會我國共遴選71名選手，參與12項運動種類賽事，自10月12日起配合各項賽程分梯前往日本。今天啟程隊伍包括田徑、柔道、健力、射擊、游泳、跆拳道、輪椅擊劍及輪椅網球等8個運動種類，共有53名教練及選手、38名團本部職員，合計91人，搭乘上午班機前往名古屋，運動部與國家運動訓練中心也特別致贈「放心去拚」聖筊籤筒鑰匙圈，為代表團加油打氣。

運動部表示，每位選手能站上國際舞臺，背後都有教練、隊職員及醫療防護等團隊長期陪伴與付出，本屆亞帕運除整合國家運動訓練中心、國家運動科學中心及跨部會資源，完善代表團各項服務，也持續透過健全身心障礙運動發展環境，期待本屆亞帕運，讓更多人看見帕拉選手的競技實力與拚戰精神。

我國代表隊羽球、桌球、射箭及地板滾球代表隊已先行赴日參賽。其中桌球及羽球賽事明天率先登場，地板滾球個人項目則於17日展開，均於亞帕運開幕前開賽。