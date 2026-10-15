聽新聞
0:00 / 0:00
亞帕運／台灣健兒啟程 羽球明率先開戰
第5屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會下稱亞帕運將於10月18日揭幕，我國代表團最大梯次於今天啟程，運動部政務次長黃啟煌前往機場送行，為選手加油打氣，期許大家帶著平時累積的訓練成果迎接挑戰，在國際舞臺上盡情發揮。
本屆賽會我國共遴選71名選手，參與12項運動種類賽事，自10月12日起配合各項賽程分梯前往日本。今天啟程隊伍包括田徑、柔道、健力、射擊、游泳、跆拳道、輪椅擊劍及輪椅網球等8個運動種類，共有53名教練及選手、38名團本部職員，合計91人，搭乘上午班機前往名古屋，運動部與國家運動訓練中心也特別致贈「放心去拚」聖筊籤筒鑰匙圈，為代表團加油打氣。
運動部表示，每位選手能站上國際舞臺，背後都有教練、隊職員及醫療防護等團隊長期陪伴與付出，本屆亞帕運除整合國家運動訓練中心、國家運動科學中心及跨部會資源，完善代表團各項服務，也持續透過健全身心障礙運動發展環境，期待本屆亞帕運，讓更多人看見帕拉選手的競技實力與拚戰精神。
我國代表隊羽球、桌球、射箭及地板滾球代表隊已先行赴日參賽。其中桌球及羽球賽事明天率先登場，地板滾球個人項目則於17日展開，均於亞帕運開幕前開賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。