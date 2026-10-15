丹麥羽賽／敗給奧運銀牌 「麟榤配」連四站一輪遊

巴黎奧運後成軍的男雙組合王齊麟／邱相榤，今年再遇低潮，今天凌晨丹麥羽球公開賽碰中國梁偉鏗／王昶連輸兩局出局，已經連四站「一輪遊」。

目前世界排名15的「麟榤配」巴黎奧運後成軍，奧運兩屆金牌王齊麟在原本搭檔李洋退役後，帶著189公分的邱相榤征戰國際賽，世界排名最高曾到第11位，但今年除德國公開賽打進4強、台北公開賽晉級8強，其餘包括名古屋亞運、世錦賽在內，11站中只拿2站，有9站「一輪遊」。

轉戰丹麥，「麟榤配」首戰就碰列第2種子的奧運銀牌中國組合梁偉鏗／王昶；面對巴黎奧運金牌戰對手，王齊麟組合首局兩度握有4分優勢，但技術暫停後遭中國組合逆轉，第二局被對手一波6：0攻勢後帶走比賽，最終以17：21、15：21出局，連四站都是首輪止步。

同是名古屋亞運國手的男單「左手重砲」林俊易和戚又仁，同在首輪止步，總計台灣羽將只有7組選手突圍晉級第二輪。今天第三天賽程將從台灣時間下午3點開戰，女單黃宥薰打頭陣在第一球場出戰印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），邱品蒨將在同場地對決日本前世錦賽冠軍奧原希望，「一哥」周天成則要在第二球場碰日本渡邊航貴。