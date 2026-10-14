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足球／YAMAHA CUP熱烈開踢 邀請鄰里參與應援摸彩活動

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第17屆YAMAHA CUP秉持快樂踢球趣。圖／台灣山葉機車提供
第17屆YAMAHA CUP秉持快樂踢球趣。圖／台灣山葉機車提供

第17屆 YAMAHA CUP「快樂踢球趣」兒童足球賽即將熱血展開，台灣山葉機車長期深耕基層足球運動，希望鼓勵孩子們從團隊角度思考，用盡全力成為球隊中一起付出努力的重要角色，發揮運動家精神，並享受「快樂踢球趣」的意義。

本屆賽事以「熱情創造精彩」為年度主視覺與核心精神，持續串聯全台五大賽區均衡發展，邀請鄰里到YAMAHA CUP賽事現場，感受孩童熱情交流的精采表現，本屆並特別於高雄站試辦「快樂摸彩趣」和「足球體驗」活動，廣邀高雄地區居民與親朋好友進場觀賽，共同為足球小將吶喊加油！。

YAMAHA CUP 舉辦多年，始終堅持台灣各地均衡發展，每年在台北、桃園、台中、高雄、花蓮進行5站賽事，致力為全台喜愛足球的小朋友打造揮灑汗水、創造感動的舞台。台灣山葉機車秉持社會責任（ESG）精神與社會永續行動，期盼在推動基層運動風氣的同時，將健康活力與創造感動的品牌精神傳遞至各個社區角落。

本屆賽事全台五站戰火一觸即發，各地傳統強權與俱樂部勁旅再度強勢集結，預賽對決精采可期。今年總共243隊報名參加，競爭186個競賽名額，過去晉級的強隊紛紛有機會再度參賽，競爭總決賽資格，在北部戰線方面，台北站由去年成功突圍的 B.F.C 領銜出戰，持續展現深厚戰力；桃園站則有上屆晉級勁旅樂活鷹摩拳擦掌，力拚再度突圍鎖定全國決賽門票。

中台灣與東台灣戰況同樣競爭激烈，台中站匯集了協和國小、旅人U12 以及 LCFC 等傳統強權與俱樂部名門，各隊蓄勢待發角逐出線資格；東台灣花蓮站則由實力堅強的中原銅蘭南華聯隊代表出征，誓言踢出東部足球小將的堅韌球風與絕佳默契。

備受矚目的南部戰局，高雄站除了有小惡魔足球俱樂部、高雄 Attackers FC 等頂尖隊伍強勢壓境，最受全場關注的焦點莫過於已在分站締造二連勝佳績的常勝軍「小不老足球俱樂部」，本屆他們將以衛冕者之姿再度披掛上陣，全力捍衛榮耀挑戰連霸紀錄，勢必為南台灣掀起最高潮的熱血對決。

第17屆 YAMAHA CUP 不僅是全台足球小將的競技殿堂，本屆更全面啟動邀請鄰里的計畫，將熱血賽事擴大為全齡共融的社區運動嘉年華！將於11月7、8日在預賽高雄站，廣邀周邊鄰里鄉親走出家門免費進場觀賽，幫場上的球員應援加油，不僅搭起運動與社區生活的美好橋樑，更可以透過現場活動讓應援團們把 Yamaha CUXiE 騎回家。

小不老足球俱樂部力拼三連霸。圖／台灣山葉機車提供
小不老足球俱樂部力拼三連霸。圖／台灣山葉機車提供

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