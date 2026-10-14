羽球／土銀羽球隊勇奪芬蘭北極公開賽 一銀一銅好成績

土銀羽球隊林芝昀/許尹鏸在「2026芬蘭北極超級500公開賽」奪下女子雙打項目銀牌；另外，劉廣珩/許尹鏸也拿下男女混合雙打項目銅牌，總計摘下一銀一銅。

世界排名第8的林芝昀/許尹鏸，在「2026芬蘭北極超級500公開賽」以第二種子身分出賽，在首戰32強及16強分別對決丹麥及烏克蘭對手，均以2比0的比分輕鬆過關，8強對決台灣好手，林芝昀/許尹鏸以21：14、20：22、21：19三局大戰驚險過關，4強戰對決世界排名第37名、本次賽事第5種子的大陸選手，經過三局的苦戰，林芝昀/許尹鏸以17：21、21：14、21：18的比分逆轉獲勝，挺進金牌戰。

金牌戰對決大陸新組合陳樊淑湉/羅徐敏，林芝昀/許尹鏸首局開賽即陷入落後，兩人迅速回穩，技術暫停後打出一波5比0攻勢反超前，並以15比13領先，局末因判斷及回球失誤偏多，反遭對手後來居上以18：21讓出。

次局林芝昀/許尹鏸加快進攻節奏，先搶下11分進入技術暫停，並一路領先，但大陸組合隨後展開猛烈反撲以21：19逆轉拿下第2局，最終林芝昀/許尹鏸以0比2的比分落敗，無法奪下兩人第一個超級500系列賽首金。

劉廣珩/許尹鏸世界排名第36名，自今年5月合拍後也快速打出成績，在「2026美國超級300公開賽」奪下混雙金牌、「2026加拿大超級300公開賽」奪下銀牌。

劉廣珩/許尹鏸在本次賽事以非種子身分出賽，32強、16強及8強 戰分別擊敗丹麥、泰國及大陸選手挺進4強戰。4強戰對決世界排名第26名大陸組合，劉廣珩/許尹鏸一開局即陷入苦戰，首局以11：21落敗，次局最多落後8分，但進入技術暫停後，利用刁鑽角度落點逼出對手多次失誤，一口氣連下5分，只可惜對手發揮強勢進攻，最終劉廣珩/許尹鏸以11：21、14：21直落二吞敗。兩人雖止步於4強，本周世界排名將上升至生涯新高的26名。

此外，土銀羽球隊在「2026澳洲本迪戈挑戰賽」表現亮眼，奪下5項單項項目其中4項項目金牌好成績，其中包括：男單金牌廖倬甫、男雙金牌林秉緯/邱紹華、女單金牌廖芮萁、女雙金牌廖芮萁/林彥妤，男雙銀牌黃琮譯/林廷禹、混雙銀牌林秉緯/林彥妤，男單銅牌王柏崴及江子傑、混雙銅牌黃琮譯/王眱禎及林廷禹/蔡渃琳，共計奪下4金2銀4銅。男雙林秉緯/邱紹華繼「2026紐西蘭挑戰賽」後，連續兩站奪下男雙金牌，廖芮萁更是包辦女單及女雙2面金牌。