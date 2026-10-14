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北京站失禁風波未了？10月底HYROX上海站突以這原因宣布延期

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在9月北京站發生賽場失禁風波後，原定於10月底舉辦的HYROX上海站14日突然宣布延期。圖為北京站現場畫面。圖／取自極目新聞
在9月北京站發生賽場失禁風波後，原定於10月底舉辦的HYROX上海站14日突然宣布延期。圖為北京站現場畫面。圖／取自極目新聞

原定於10月底舉辦的國際體能賽事HYROX上海站宣布延期，官方給出的理由是「比賽場地安排突發原因」，但不少網友直覺聯想到上個月北京站發生的賽場失禁風波，認為餘波未了。

HYROX中國組委會14日發布「HYROX2026上海站賽事延期公告」，稱因「比賽場地安排的突發原因」，原定於10月31日至11月1日舉辦的HYROX上海站賽事將延期舉辦，賽事地點不變。新開賽日期將於官方帳號第一時間發布。

HYROX中國公告稱，過去兩周組委會多方溝通協調，嘗試各種方式，未能找到合適的替代方案讓賽事如期舉行，對此向所有運動員、觀眾致以最誠摯的歉意。所有已購的參賽和觀賽名額將自動順延至新賽事檔期，無法參與新日程則可申請全額退款。

上海站賽事公告的舉辦地點為位於浦東新區的世博展覽館3號館。針對聲明稱「比賽場地安排的突發原因」，本報記者查閱展館經營者「東浩蘭生會展集團官網」呈現的10月展會排期，截至14日傍晚，3號館在10月28日「2026國際人工智能數據中心建設展覽會」結束後，一直到11月4日舉辦「2026全球出海服務展」之間，並無其他新增活動。另外，原定比賽日程的10月31日，世博展覽館的1與2號館亦有其他活動在舉辦，11月1日則沒有其他活動訊息。

今年9月12日，在北京國家速滑館舉行的HYROX北京站女子精英單人組比賽中，澳洲選手Joanna Wietrzyk在比賽途中發生腹瀉失禁，但沒有退賽，並獲得第一名成績。由於排泄物對賽道及比賽環境造成影響，事件引發輿論批評，部分網民質疑主辦單位的衛生處置和現場管理。最終，HYROX中國致歉，承諾全額退還受影響選手的報名費，並稱已緊急更新生物污染應急處置預案。

根據HYROX中國，今年剩餘的賽事除了上海站，12月5日至6日還將在海南舉辦三亞站賽事，目前正開放報名參賽。

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