田徑／巴黎奧運重傷後仍不放棄！世大運金牌好手彭名揚募款盼能赴日冬訓重返巔峰

台灣男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚，曾在2023年成都世大運打破高懸22年的全國紀錄，以48秒62奪下金牌，一舉取得巴黎奧運參賽資格。然而，他在2024年巴黎奧運期間遭遇右膝髕骨韌帶嚴重傷勢。如今他將參加本周登場的全國田徑錦標賽，並透露目前身體仍處於恢復階段，因此將以賽代訓、健康完賽為首要目標，同時積極尋求贊助，在體育運動捐贈媒合平臺邀集企業、粉絲及民眾募款，盼能在年底赴日本展開完整冬訓。

現年28歲的彭名揚，出生於田徑世家，父母彭煥樹與張奇玉皆曾是田徑選手。他在2019年拿坡里世大運男子400公尺跨欄準決賽跑出51秒54，無緣晉級決賽，隨後持續精進技術與成績。

2023年堪稱彭名揚生涯的重要轉捩點，他先是在曼谷亞洲田徑錦標賽以50秒33獲得第7名，接著於成都世大運男子400公尺跨欄決賽跑出48秒62，不僅勇奪金牌，更打破陳天文保持22年的全國紀錄，同時取得2024年巴黎奧運參賽資格。同年杭州亞運，他則以50秒97獲得第7名。

然而，原本期待在巴黎奧運挑戰更佳成績的彭名揚，卻在賽前訓練期間遭遇嚴重傷勢，右膝髕骨韌帶受損，最終未能順利完成奧運賽事，也讓他的運動生涯面臨重大考驗。

彭名揚近日在社群平台透露，由於先前為了趕上參賽資格標準，體能與技術訓練只能分階段調整，缺乏完整的訓練流程，也導致身體在恢復過程中陸續出現新的傷勢。

因此，面對本週的全國田徑錦標賽，他決定以賽代訓，不會急於追求成績突破，而是將健康完成比賽列為主要目標，藉此逐步找回比賽節奏與身體狀態。

除了眼前的全錦賽，彭名揚也已開始規劃後續訓練，預計今年11月至12月前往日本進行完整冬訓，希望透過更有系統的體能、技術與專項訓練，為明年賽季做好準備。

不過，赴日訓練所需經費仍是一大挑戰。彭名揚表示，目前正積極尋求企業贊助，相關需求也已登上運動部的媒合平台，希望能獲得更多資源支持，同時透過社群平台向外界表達感謝，歡迎有意協助的企業與廠商提供贊助，也開放願意支持他的民眾及粉絲透過私訊聯繫，希望讓赴日冬訓計畫順利成行。

從成都世大運破全國紀錄、巴黎奧運遭遇重大傷勢，到如今逐步重返賽場，彭名揚仍持續為下一個階段努力。對這名曾跑出48秒62的台灣跨欄好手而言，眼前最重要的並非立即重返巔峰，而是透過完整訓練與傷勢管理，重新找回健康且穩定的競技狀態，為未來賽事蓄積能量。