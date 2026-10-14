路跑／萬金石馬拉松過生日 邀321過25歲跑者免費同樂

「新北市萬金石馬拉松」將於明年3月21日開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥今天共同宣布，賽事報名登記將於10月15日正式啟動。本屆有兩大賽事亮點，賽道全面優化，正式移除跑者又愛又恨的「麥當勞坡」，助力跑者刷新個人最佳紀錄PB；同時推出第25屆限定生日企劃，邀請賽事當天滿25歲的跑者免費參加。

侯友宜表示，萬金石馬拉松是新北市最引以為傲的運動賽事，從地方賽事一路躍升成國際金標籤賽事，每年吸引上萬國內外跑者共襄盛舉，這些輝煌成果都來自每一年賽事累積的精彩點滴，今年主視覺巧思融合過去24屆賽衣色彩和線條，象徵過往的精彩累積匯聚交錯，在第25屆全新綻放，也為下一個25年拉開序幕，期許萬金石馬拉松能持續突破，為跑者打造更高規格的國際殿堂。

曾被跑者視為萬金石「大魔王」的「麥當勞坡」，位在金山區的磺清大橋，是賽道後段的33至35公里，由連續3個大陡坡組成，連國內馬拉松好手謝千鶴都坦言跑得相當吃力，加上北海岸特有的強勁海風與天候因素，更是讓她每次參賽都戰戰兢兢，需留心返程的體力配速。

本次的賽道優化移除麥當勞坡，取而代之的是金山台2線（環金路）的平緩路線，就是為了幫跑者打造一條更容易破PB的賽道。

在萬金石六度封王的國內好手周庭印則提到，老家在金山對萬金石賽道相當熟悉，少了這段大約2公里的麥當勞坡，考驗跑者過往參賽的配速習慣，當然更有機會突破萬金石個人PB，今年才完成三連霸的他，明年也將全力爭取衛冕。

為歡慶萬金石馬拉松迎來第25年賽事，特別推出「25歲限定生日企劃」，凡符合2002年3月21日出生、在賽事當天剛好滿25歲的跑者，即有機會抽中免報名費參賽名額，馬拉松及挑戰馬各抽出25位，邀請當天的壽星一起站上賽道，共度別具意義的25歲生日。

「2027新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為10月15日中午12點起至10月30日中午12點止，11月3日上午於萬金石官方網站及粉絲團公布抽籤結果。