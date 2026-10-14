亞帕運／被總統點名 蕭翔文、葉豐源驚喜再拚佳績

名古屋亞帕運將於18日登場，去年以16歲之姿在亞帕青運獨攬4面金牌的視障泳將葉豐源將首度登上成人綜合運動會舞台，他堅定說：「一定要有突破。」

去年亞帕青運，葉豐源在在200公尺混合式、100公尺自由式、50公尺自由式以及100公尺蝶式都拿下金牌，精彩表現今天授旗典禮還獲得賴清德總統直接點名，讓他笑說「嚇一跳」。

亞帕運將參加50公尺自由式、100公尺自由式、400公尺自由式、100公尺仰式和200公尺混合式，葉豐源自評仰式目前狀態最好，另外三項是穩定中有點進步，「希望至少要創造自己成績，一定要有突破。」

巴黎帕運踢下銅牌的跆拳道好手蕭翔文，今天也被總統點名，賴清德還提到蕭翔文巴黎帕運8強賽協助對手把掉落的護齒套重新戴上，展現無與倫比的運動家精神。

兩年前的事蹟今天被總統提起，蕭翔文笑說：「有點嚇到，都那麼久了還記得。」4年前杭州亞帕運踢下金牌的他也提到，希望能延續杭州和巴黎的光芒，持續在國際賽場發光發熱，「再拿一面金牌回來。」

近年國際賽都登上頒獎台，蕭翔文提到，經過一屆屆賽事洗禮，自己變成熟、有世界觀，但動作也會被世界其他好手情蒐，技術上必須多點嘗試、多變化，才有機會在亞帕運再次突圍。