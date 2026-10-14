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亞帕運／賴清德親授旗 勉勵我國71位好手「相信自己」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
賴清德總統（左二）亞帕運授旗典禮上揮舞會旗。記者曾思儒／攝影
賴清德總統（左二）亞帕運授旗典禮上揮舞會旗。記者曾思儒／攝影

2026年第5屆亞洲帕拉運動會即將於18日點燃戰火，中華代表團成員將於明天啟程，運動部今天舉行中華代表團授旗典禮，賴清德總統親自到場授旗，勉勵71位出征好手「相信自己」，到日本放心拚、盡情享受比賽，期待台灣好手帶回佳績。

名古屋亞帕運緊接在亞運後登場，賽程從18日進行到24日，預計舉辦18項運動種類，中華代表團派出71名頂尖選手，跨海征戰12項運動種類。

今天授旗典禮，由運動部部長李洋將國旗和會旗交給賴清德總統。揮舞旗幟的總統除致贈加菜金給代表團，也點名多位選手，包括跆拳道蕭翔文、田徑劉雅婷、健力林資惠等，對游泳新秀葉豐源去年亞帕青運獨攬4金的表現也如數家珍。

賴清德提到，上屆亞帕運共收穫4金4銀12銅，本屆預祝老將、新秀創造佳績，也感謝後勤團隊及教練團們，「大家這段期間都辛苦了，到日本就相信自己，因為這個舞台是你們辛辛苦苦爭取來的，那就放心去拚，盡情享受比賽，祝福各位出征順利、旗開得勝，台灣加油，大家加油。」

運動部本屆亞帕運首次比照亞運規格，設立中繼站，由國家運動訓練中心和國家運動科學中心一同派駐16位專業人力，並配置6位隊醫和19位運動防護員和物理治療師組成後勤醫療團隊，作為選手最佳後盾。

賴清德總統（左二）亞帕運授旗典禮上揮舞會旗。記者曾思儒／攝影
賴清德總統（左二）亞帕運授旗典禮上揮舞會旗。記者曾思儒／攝影

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