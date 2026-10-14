路跑／萬金石馬拉松明開放報名 賽道移走「大魔王」坡助跑者破PB

新北市萬金石馬拉松將於明年3月21日開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥今日共同宣布報名登記於明天（15）日正式啟動。本屆萬金石馬拉松有兩大亮點，其一是賽道全面優化，移除跑者又愛又恨的「麥當勞坡」，助力跑者刷新個人最佳紀錄（PB），另也推出第25屆限定生日企劃，邀請賽事當天剛好滿25歲的跑者免費參加。

侯友宜表示，萬金石馬拉松是新北市最引以為傲的運動賽事，他更提及自己從法務部任職開始喜歡運動，沒想到他來新北市擔任副市長及市長，連續16與大家並肩作戰，萬金石從銅牌標籤到銀標籤，到他擔任市長時升為金標籤，每年吸引上萬國內外跑者共襄盛舉，這些輝煌成果來自每一年賽事累積的精彩點滴。

侯友宜說，今年萬金石主視覺巧思融合過去24屆賽衣色彩和線條，象徵過往的精彩累積匯聚交錯，在第25屆全新綻放，也為下一個25年拉開序幕，期許萬金石馬拉松能持續突破，為跑者打造更高規格的國際殿堂。

曾被跑者視為萬金石大魔王的「麥當勞坡」，位在金山區的磺清大橋，是賽道後段33至35公里，由連續3個大陡坡組成，每次都讓跑者戰戰兢兢需留心返程的體力配速，此次賽道優化移除麥當勞坡，由金山台2線（環金路）平緩路線取代，目的為跑者打造一條更容易破PB的賽道。

今日記者會現場還邀請國內長跑名將奪下6次國內男子總冠軍的「金山子弟」周庭印及2024年萬金石國內女子冠軍及里約奧運國手謝千鶴現身分享路跑經驗。周庭印說，麥當勞坡在30公里後段，加上強勁東北季風，對選手確實是體能與意志力的考驗，明年路線雖變平緩，但提醒仍須注意配速與海風影響，不能盲目衝刺，體力分配與臨場判斷仍是關鍵。

謝千鶴表示，很期待在調整後的新賽道能再次挑戰自我，強調平時訓練及當天判斷及體力分配的重要性，也期待每一位跑者能以最開心愉悅的心情挑戰自己的極限。

新北體育局表示，為歡慶萬金石馬拉松迎來第25年賽事，特別推出「25歲限定生日企劃」，凡是符合2002年3月21日出生，在賽事當天剛好滿25歲的跑者，就有機會抽中免報名費參賽名額，馬拉松及挑戰馬各抽出25位，邀請當天的壽星一起站上賽道，共度別具意義的25歲生日。

「2027新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為10月15日中午12時起至10月30日中午12時止，11月3日上午於萬金石官方網站及粉絲團公布抽籤結果。相關賽事訊息可透過新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

新北市萬金石馬拉松將於明年3月21日開跑，新北市府舉辦記者會宣布報名登記於明天(15)日正式啟動。記者林媛玲／攝影

萬金石馬拉松此次賽道優化移除藍色路線的麥當勞坡，由金山台2線（紅色）平緩路線取代，目的為跑者打造一條更容易破PB的賽道。記者林媛玲／攝影