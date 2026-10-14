世界級衝浪賽11月台東登場！總獎金500萬元、規格再升級

2026台灣國際衝浪公開賽將於11月6日至22日在台東金樽登場，縣府今在台北舉辦賽前記者會，宣布今年國際賽首度提升至世界衝浪聯盟（WSL）QS 6000 International規格，國際賽總獎金達500萬元，國內賽獎金也提高至65萬元，雙雙創下台灣歷年新高；賽事期間更首度加入滑板、太平洋體能挑戰賽及舞蹈比賽，擴大運動賽事的參與面向。

縣長饒慶鈴表示，金樽經過多年國際賽事累積，已成為國際衝浪選手熟悉的競賽場域。今年國際賽提升至QS 6000規格，參賽範圍擴及七大洲，金樽也是全球四站QS 6000 International賽事之一，並為年度最終站，預計吸引國內外頂尖選手齊聚台東競技。

今年賽事分為國內、國際兩階段。11月6日至8日率先舉辦國內賽，設有男女長板、短板及青少年等組別，總獎金65萬元；11月14日至22日接續舉行國際賽，總獎金500萬元，提供台灣選手在國內與國際好手同場競技、累積實戰經驗的機會。

饒慶鈴指出，衝浪已是奧運競賽項目，台東持續舉辦國際賽事，除了吸引世界選手來台，也希望培育本土人才，讓台灣選手不必出國就能參與高規格競賽，逐步提升競技實力，並透過賽事深化台東的國際運動品牌。

除海上競技外，今年也將首度規畫滑板嘉年華、太平洋體能挑戰賽及舞蹈比賽，將運動場域從海洋延伸至陸地，結合青年文化與多元運動體驗。賽事並獲黑松FIN、VAST.及Red Bull等品牌支持，盼透過中央、地方及民間合作，增加活動內容與參與度。

縣府表示，賽事期間也將結合台東東海岸旅遊，邀請民眾11月前往金樽觀賽，並走訪周邊景點、品嚐在地美食及體驗溫泉，讓國際運動賽事帶動地方觀光與產業發展。