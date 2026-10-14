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世界級衝浪賽11月台東登場！總獎金500萬元、規格再升級

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴主持2026台灣國際衝浪公開賽賽前記者會致詞表示今年金樽國際賽升級至世界衝浪聯盟（WSL）QS 6000規格，衝浪賽獎金500萬創台灣新高。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴主持2026台灣國際衝浪公開賽賽前記者會致詞表示今年金樽國際賽升級至世界衝浪聯盟（WSL）QS 6000規格，衝浪賽獎金500萬創台灣新高。圖／台東縣政府提供

2026台灣國際衝浪公開賽將於11月6日至22日在台東金樽登場，縣府今在台北舉辦賽前記者會，宣布今年國際賽首度提升至世界衝浪聯盟（WSL）QS 6000 International規格，國際賽總獎金達500萬元，國內賽獎金也提高至65萬元，雙雙創下台灣歷年新高；賽事期間更首度加入滑板、太平洋體能挑戰賽及舞蹈比賽，擴大運動賽事的參與面向。

縣長饒慶鈴表示，金樽經過多年國際賽事累積，已成為國際衝浪選手熟悉的競賽場域。今年國際賽提升至QS 6000規格，參賽範圍擴及七大洲，金樽也是全球四站QS 6000 International賽事之一，並為年度最終站，預計吸引國內外頂尖選手齊聚台東競技。

今年賽事分為國內、國際兩階段。11月6日至8日率先舉辦國內賽，設有男女長板、短板及青少年等組別，總獎金65萬元；11月14日至22日接續舉行國際賽，總獎金500萬元，提供台灣選手在國內與國際好手同場競技、累積實戰經驗的機會。

饒慶鈴指出，衝浪已是奧運競賽項目，台東持續舉辦國際賽事，除了吸引世界選手來台，也希望培育本土人才，讓台灣選手不必出國就能參與高規格競賽，逐步提升競技實力，並透過賽事深化台東的國際運動品牌。

除海上競技外，今年也將首度規畫滑板嘉年華、太平洋體能挑戰賽及舞蹈比賽，將運動場域從海洋延伸至陸地，結合青年文化與多元運動體驗。賽事並獲黑松FIN、VAST.及Red Bull等品牌支持，盼透過中央、地方及民間合作，增加活動內容與參與度。

縣府表示，賽事期間也將結合台東東海岸旅遊，邀請民眾11月前往金樽觀賽，並走訪周邊景點、品嚐在地美食及體驗溫泉，讓國際運動賽事帶動地方觀光與產業發展。

2026台灣國際衝浪公開賽今在台北舉辦賽前記者會，與會貴賓及主辦單位代表會後合影，為11月6日至22日在台東金樽登場的國內、國際賽事揭開序幕。圖／台東縣政府提供
2026台灣國際衝浪公開賽今在台北舉辦賽前記者會，與會貴賓及主辦單位代表會後合影，為11月6日至22日在台東金樽登場的國內、國際賽事揭開序幕。圖／台東縣政府提供

衝浪 獎金 台東

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