路跑／25歲跑步網紅半馬終點前500米倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

年僅25歲的知名韓國跑步網紅柳智媛（유지원），11日參加「2026 SEOUL RACE」半程馬拉松賽事時，原本位居女子組第2名，未料在距離終點僅剩約500公尺處突然失去意識倒地。儘管現場醫護人員立即施行心肺復甦術（CPR），並緊急送醫搶救，最終仍不幸離世，消息傳出後引發韓國跑步界關注與不捨。

綜合韓國媒體報導，柳智媛11日上午參加首爾半程馬拉松賽事，卻在上午8時49分左右、跑至約20.6公里處時突然倒地，當時距離終點僅剩約497公尺。現場工作人員與醫護人員隨即展開急救，並將她送往醫院，但仍無法挽回年輕生命。

對此，賽事組織委員會於12日發布訃告，證實柳智媛在比賽途中昏迷並不幸離世，向家屬表達深切哀悼，同時表示將針對事件經過進行後續檢討與處理。目前相關單位尚未公布確切死因。

值得一提的是，柳智媛不僅是韓國跑步圈受到關注的網紅，同時也是頂尖學府韓國科學技術院（KAIST）的研究生，研究領域為人工智慧半導體。她透露，每天上午9點進入研究室，晚上8點開始進行約2小時的長跑訓練，結束後還會返回實驗室繼續研究。

柳智媛同時是頂尖學府韓國科學技術院的研究生，每天上午9點進入研究室，晚上8點進行訓練後，還會返回實驗室研究。 取自柳智媛ig

柳智媛自2022年開始接觸跑步，短短數年間便展現驚人實力，不僅曾在群山新萬金馬拉松10公里賽事奪下女子組冠軍，更成功挑戰全程馬拉松「Sub-3」目標，個人最佳成績達到2小時56分32秒。

如今柳智媛在賽事途中驟然離世，讓許多跑友與粉絲難以接受，紛紛湧入她的社群平台留言悼念，不少人感嘆她年紀輕輕便在學術與運動領域展現出色能力，卻不幸英年早逝，也有粉絲留下「在天堂繼續幸福奔跑吧！」等文字，表達不捨之情。

柳智媛驟然離世，讓許多跑友與粉絲難以接受。 取自柳智媛ig

此外，韓國奧運馬拉松金牌名將黃永祚也透過YouTube影片談及此事，提醒跑者在參與長距離賽事時，應隨時留意身體發出的警訊，切勿為了追求個人最佳成績而勉強突破身體極限。

目前柳智媛的確切死因仍有待釐清，外界也持續關注後續調查結果。