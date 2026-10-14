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衝浪／冠名「台灣國際公開賽」11月台東金樽登場 賽事規格、獎金再創新高

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2026台灣國際衝浪公開賽將於11月6日至22日在台東金樽登場。記者劉肇育／攝影
2026台灣國際衝浪公開賽將於11月6日至22日在台東金樽登場。記者劉肇育／攝影

2026台灣國際衝浪公開賽將於11月6日至22日在台東金樽登場，台東縣政府今天於台北舉辦賽前記者會，其中台灣國際衝浪公開賽分為國內、國際兩大階段，11月6日至8日由國內賽率先登場，總獎金達65萬元，創下台灣國內衝浪賽事新高；11月14日至22日接續舉辦世界衝浪聯盟（World Surf League, WSL）6000 International（INTL）國際賽事，總獎金達500萬元，為台灣歷年舉辦國際衝浪賽事最高獎金規模。

台東縣長饒慶鈴指出，今年賽事有三大亮點，包括國際賽再創台灣最高規格、國際賽及國內賽獎金均為歷來最高，並將首度舉辦滑板賽、太平洋體能挑戰賽等陸域活動，持續打造「台東金樽」的國際衝浪品牌。

台東金樽不僅為全球四站 WSL 6000 INTL賽事之一，更是年度最終站參賽選手範圍首度擴及七大洲，預計吸引國內外頂尖好手齊聚金樽競技。

饒慶鈴表示，台東擁有得天獨厚的海洋環境，金樽透過多年國際賽事累積，已逐步成為國際選手熟悉的重要競賽場域。今年無論國內賽或國際賽，在獎金及競賽規格上都創下台灣新高，其中國際賽首度以 WSL 6000 International 規格辦理，讓參賽範圍從區域巡迴進一步擴大至跨洲際競爭，代表台東舉辦國際衝浪賽事的規模與能量持續提升。

大會裁判長楊毓豪指出，WSL 6000 INTL每年僅舉辦4站，其中包括台東、西班牙、葡萄牙和巴西，「台東舉辦衝浪國際賽事已經邁入第16年，慢慢的累積和發展，之前台東有辦過1500、2000積分，今年積分變很高，所以很多選手都會來到這邊搶積分，賽事競爭力肯定會變得高很多。」

觀光處說明，今年除專業衝浪競賽外，也希望進一步拓展金樽作為多元運動場域的可能性。金樽不僅擁有優質浪況及海岸環境，周邊陸域空間也具備發展各項競技活動的條件，因此賽事期間同步規劃滑板賽、太平洋體能挑戰賽及舞蹈比賽等多元周邊活動，從海上衝浪延伸至陸域運動與青年文化，讓金樽不只是「衝浪聖地」，更逐步發展為兼具海域與陸域特色的運動場域。

衝浪 獎金 台東

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