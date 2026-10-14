亞帕運18日正式開幕 從點字獎牌到吉祥物的視覺美學

頂級運動盛會的競逐不僅限於賽場上的技術比拚與戰術較量，主辦城市的視覺設計語彙，更是展現國家文化底蘊與當代美學實力的第一線。2026年名古屋亞洲帕拉運動會（Asian Para Games，簡稱「亞帕運」）在賽事登場前，藉由會徽、吉祥物、獎牌等一系列大會視覺元素，示範了如何將在地文化、設計巧思、包容性思維，轉化為兼具現代感與溫度的視覺語言。

作為亞洲最高層級的帕拉運動盛會，2026名古屋亞帕運的大會視覺系統在幾何構圖上展開了精妙的視覺對話。亞帕運會徽延續同屆亞洲運動會會徽的構成元素，透過紅、橘、黃三色交疊的流動曲線，表現帕拉運動員心中燃燒的熱情，以及這份熱情從愛知名古屋持續傳向未來賽事的意象。會徽之外，大會也發展出由情熱紅、燕子花紫、森林綠、金鯱金、傳統赭色組成的核心圖像，分別呼應日本、愛知縣花、奧三河森林、名古屋城金鯱與當地歷史文化，將愛知·名古屋的自然、傳統，以及製造業特色帶入賽事場域，也傳遞歡迎各地觀眾、為選手加油的心意。

圓潤大眼與流動線條拉近觀眾距離，2026 亞帕運官方吉祥物「UZUMIN（渦敏）」展現出鮮明的動漫感與活潑動態。「UZUMIN」誕生於支撐「工藝王國」愛知縣發展的關鍵元素——「水」，並與愛知·名古屋的守護神、名古屋城著名的地標「金鯱（Shachihoko）」結合而成。其名稱源自日文「渦（Uzu，漩渦）」和「泉（Izumi，泉水）」的延伸意象，象徵帕拉運動員的熱情如漩渦般在愛知·名古屋匯聚，進而像泉水般源源不絕地湧出，將這份震撼與激情擴散至整個亞洲。

藍白相間的流體線與圓潤的大眼造型，讓 UZUMIN 在視覺上充滿動感與親和力；頭部宛如金鯱尾巴的輪廓，也藏著守護選手、將亞洲各地孩子的加油聲傳遞給運動員的角色設定，讓它不只是可愛的賽事符號，也成為陪伴選手與觀眾走進大會故事的角色。

在所有視覺載體中，最能展現通用設計巧思的，莫過於本屆賽事的獎牌設計。本屆獎牌呼應大會口號「Imagine One Heart」，以不同語言與文化各自發展，又因運動重新相聚的概念為起點。根據官方說明，設計過程透過反覆敲碎陶製圓盤、觀察碎片形態，將運動員一路經歷的歷練與挑戰，化為承載長年努力的獎牌造型。獎牌的另一項亮點，則是「觸覺美學」的細緻落實，讓辨識機能自然成為整體造型的一部分。現在就一起透過以下3大細節，看懂本屆獎牌如何兼顧視覺美感與觸覺體驗。

亮點 1. 點字刻印（Braille）：獎牌背面以標準點字精準刻印出「Aichi-Nagoya 2026」字樣，讓視障運動員能透過指尖直接感知大會名稱。

亮點 2. 側邊觸覺識別切口（Tactile Notches）：為了讓選手僅憑觸覺即可辨識獎牌等級，金、銀、銅牌的邊緣分別設計不同數量的辨識切口，金牌 1 個、銀牌 2 個、銅牌 3 個，提供直覺且優雅的辨識體驗。

亮點 3. 融入在地意象的緞帶：掛繩緞帶以城堡剪影與取自風勢的流動弧線構成，將愛知的歷史文化化為設計語彙，也寄託著讓在地文化和世界相連、傳向未來的期待，讓獎牌之外的每一處細節，都繼續說著這座城市的故事。

當視覺符號不再只是辨認一場賽事的標記，而能透過色彩、角色與指尖感受到的細節，說出更多關於運動員與城市的故事，設計也成了連結彼此的另一種語言。2026 年愛知名古屋亞帕運透過視覺識別、可愛而充滿動感的吉祥物，以及具備觸覺質感的獎牌，向全球遞出一封兼具當代美學與人文關懷的設計邀請函。這些符號不僅為即將登場的高水準競技預告了舞台樣貌，更讓人看見當一座城市將通用設計放進每一處細節時，視覺不只可以被看見，也能被觸摸、理解，並留下屬於每一位參與者的故事。（資料：運動部提供）