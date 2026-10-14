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網球／闖上海名人賽8強 「準球王」身體有隱憂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫（Alexander Zverev）。 路透
澤瑞夫（Alexander Zverev）。 路透

新科「年終球王」德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），上海名人賽順利闖進8強，不過確定成為「準球王」的第一戰贏得並不輕鬆，且身體還出現一些狀況。

世界排名第2的澤瑞夫，16強賽和哈薩克對手巴布利克（Alexander Bublik）激戰2小時又37分鐘，首盤還瓦解巴布利克4個盤末點，才以7：6（8：6）、4：6、7：6（7：1）拿下勝利，這也是兩人5度碰頭中澤瑞夫的第2勝。

8強到手的澤瑞夫透露，腳踝有點不舒服，「這也可以理解，因為我最近打了很多比賽，這其實是個好兆頭，因為我的狀態一直不錯。我現在愈來愈能感覺身體狀態了，很高興有挺過來。」

澤瑞夫今年四大滿貫表現穩定，年初澳網打進四強，法網更首度捧起金盃，溫布頓也再闖決賽，加上美網再捧冠，連三場大滿貫闖決賽、收下兩冠寫下個人新猷，加上義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）因膝傷賽季提前告終，今年遇腕傷問題的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）又在上海名人賽提前落馬，讓澤瑞夫確定在下個月首度登頂球王。

8強澤瑞夫將遭遇澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），最近兩次拉沃盃碰頭都是澳洲好手帶走勝利。

澤瑞夫 網球

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